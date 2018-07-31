«Уфа» в матче с «Локомотивом» не забила пятый подряд пенальти в РПЛ

«Уфа» не сумела реализовать пенальти во встрече первого тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0). На четвертой компенсированной минуте удар нападающего Сильвестра Игбуна отразил голкипер москвичей Гилерме.

Это пятый подряд 11-метровый удар, который башкирская команда не забила в матчах Премьер-лиги. До этого уфимцы не реализовали пенальти в играх с ЦСКА (0:2, 21 апреля 2017 года), «Спартаком» (1:3, 9 апреля 2017 года), «Оренбургом» (1:0, 25 ноября 2016 года) и «Рубином» (2:3, 5 ноября 2016 года).