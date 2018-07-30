РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой», Игбун не реализовал пенальти в добавленное время

«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче 1-го тура РПЛ – 0:0. В концовке встречи форвард уфимцев Сильвестр Игбун не реализовал пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Уфа – Локомотив – 0:0

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков (Ванек, 86), Салатич, Игбун, Фатай (Засеев, 78).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, Игорь Денисов, Баринов, Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер (Антон Миранчук, 67).

Предупреждения: Неделчару, 54; Игбун, 77; Тумасян, 81 – нет.

Нереализованный пенальти: Игбун, 90+4 – нет.

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