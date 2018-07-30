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  • РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой», Игбун не реализовал пенальти в добавленное время

РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой», Игбун не реализовал пенальти в добавленное время

30 июля 2018, 19:54
23

«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче 1-го тура РПЛ – 0:0. В концовке встречи форвард уфимцев Сильвестр Игбун не реализовал пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Уфа – Локомотив – 0:0

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков (Ванек, 86), Салатич, Игбун, Фатай (Засеев, 78).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Игнатьев, Игорь Денисов, Баринов, Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Эдер (Антон Миранчук, 67).

Предупреждения: Неделчару, 54; Игбун, 77; Тумасян, 81 – нет.

Нереализованный пенальти: Игбун, 90+4 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Локомотив
Комментарии (23)
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ilichkadr
1532969804
Отскочили паровозники.
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BRO_football
1532969893
Первый тур, а уже назревает судейский скандал. Вилков отменил чистый гол Локомотива, да и ещё в конце матча назначил пенальти в их ворота. Ну вот как это называть? Судья идиот или его купили?
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xkixerx
1532969969
Фарфан ну брат ты чего??((( Гиля ЛУЧШИЙ! Пожалуй хоть и обидно но ничья справедлива..... хотя очень хотелось 3 очка для Локомотива
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Gornostay
1532969992
Так бездарно пробить пендаль надо умудриться(((
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Сильвербой
1532970109
Как эти клубы собираются играть в еврокубках??? Это ужас какой-то!!!
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amazonaws
1532970133
1-й тур чемпионата России "Уфа" – "Локомотив". На 15-й мин. матча первый ассистент В. Миневич грубо ошибся, определив положение "вне игры" у нападающего Локомотива Эдера. В момент паса от своего игрок Локомотива Эдер, не находился за линией офсайда. Однако, боковой судья Миневич поднял флаг и сигнализировал арбитру Михаилу Вилкову. Судья Вилков свиснул и остановил игру. Эдер отправил мяч в ворота Уфы почти со свистком арбитра. Но забитый гол, по всем футбольным правилам, судья Вилков ошибочно не засчитал. Есть судейский скандал имени Мутко, Егорова, Прядкина, Колоскова, Алаева, Бутенко и прочих чиновников РФС! Они всем ГОРОЗИЛИСЬ, что в новом сезоне 2018/19 будет установлена система видеопомощи арбитрам в РПЛ. Однако, под шумок чемпионата мира по футболу, они отказались устанавливать и всё сделали, чтобы ОТЛОЖИТЬ, на неопределённый срок, установку системы VAR на стадионах. А сколько надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Мутко, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате??? Все уже и давно в Мире поняли, а до наших чиновников от футбола, никак не дойдёт!!! Бутенко, Колосков против! Мутко, Алаев, Прядкин против. Егоров, судьи, Левников, Чеботарёв против!!! Коррупция для них мать родна и позволяет им рулить скандальным судейством. Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить. Ждите новых скандалов! Они их вам обеспечат по полной скандальной судейской программе. С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Наши судьи, самым НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЮТ все старания команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство. РФС надо с судейством разбираться в первую очередь. Судьи очень вредят нашему футболу. Мутко и Прядкин ГРОЗИЛИСЬ установить систему видеопомощи VAR с нового сезона в РПЛ, но на деле не хотят внедрять и бороться с коррупцией в судействе. Скандалы их полностью устраивают и они не намерены с ними бороться с помощью системы видеопомощи судьям VAR. Систему VAR надо внедрять в РПЛ и как можно скорее! Честный судья не боится видеоповторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ! Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???
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maygli
1532971881
Результат справедливый.
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Рубик Докоян
1532973451
В августе надо набирать очки, в сентябре уже пойдут игры в группе ЛЧ, сборники будут привлекаться на игры в Лиге наций. И сами игры будут через 2-3 дня.
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ribavadim
1533001098
Да, гол был, но по игре все лидеры не очень. Отсюда и вот такой вот чих-пых.
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OfaZavr
1533020006
Палыч же говорил что через два дня после суперкубка играть будет непросто, еще и повезло что пенальти Игбун не реализовал.
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