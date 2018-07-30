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  • Неймар – о симуляции: «Да, иногда я действительно так делаю»

Неймар – о симуляции: «Да, иногда я действительно так делаю»

30 июля 2018, 10:07
9

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар признал, что во время чемпионата мира-2018 он преувеличивал реакцию на фолы против себя.

«Вы можете подумать, что я все преувеличиваю. Да, иногда я действительно так делаю. Но правда в том, что я на самом деле испытываю боль на поле.

Мне нужно было время, чтобы воспринять критику. Мне нужно было время, чтобы увидеть себя со стороны и стать другим человеком.

Я упал, но кто не падает, тот не поднимается. Вы можете продолжать бросать в меня камни или уберете их подальше и поможете мне подняться», – заявил Неймар.

Источник: YouTube
Чемпионат мира Франция. Лига 1 ПСЖ Бразилия Неймар
Комментарии (9)
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кузнецов артем
1532935346
Неймару уже 26 пора за дело браться, а то так в скандалах, в тени и трансферных слухах проведет карьеру
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Project Бабангида
1532935775
оксане пушкиной всё это расскажи, вместе поплачете
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Полная Канистра
1532935783
ааа стыдно стало Дошло до валяшки что плюсы не прибавят ему своим поведением
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KOLBIS
1532936144
А еще я пнул соседскую кошку и кинул камень в голубя,разоткровенничался бразильский нападающий...
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OfaZavr
1532939070
кто бы сомневался, а тут еще и чистосердечное признание)
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серега кашин
1532943000
не иногда ,а в каждом матче
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Дон_Шип
1532943872
лошара, блеать
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zigbert
1532967121
Хорошо что признался.
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