Неймар – о симуляции: «Да, иногда я действительно так делаю»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар признал, что во время чемпионата мира-2018 он преувеличивал реакцию на фолы против себя.

«Вы можете подумать, что я все преувеличиваю. Да, иногда я действительно так делаю. Но правда в том, что я на самом деле испытываю боль на поле.

Мне нужно было время, чтобы воспринять критику. Мне нужно было время, чтобы увидеть себя со стороны и стать другим человеком.

Я упал, но кто не падает, тот не поднимается. Вы можете продолжать бросать в меня камни или уберете их подальше и поможете мне подняться», – заявил Неймар.