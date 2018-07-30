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  • Магнуссон – о победе в Суперкубке России: «Невероятные ощущения – выиграть трофей в первой же игре»

Магнуссон – о победе в Суперкубке России: «Невероятные ощущения – выиграть трофей в первой же игре»

30 июля 2018, 06:53
3

Новичок ЦСКА исландский защитник Хердур Магнуссон рад, что смог выиграть трофей в первой же официальной игре в России. ЦСКА обыграл в матче за Суперкубок России «Локомотив» (1:0).

«Это классно. Невероятные ощущения. Всегда хотел выиграть золотые медали, и вот мы – обладатели Суперкубка.

Мы хотим выиграть еще больше трофеев. Это невероятные ощущения – выиграть трофей в первой же игре.

Мы хорошо отыграли. У нас очень молодая команда. И мы жаждем выигрывать еще и еще. Мы хорошо себя проявили. Болельщики тоже замечательно нас поддерживали и помогли нам победить.

Когда я почувствовал, что мы можем выиграть? Когда проснулся утром», – рассказал футболист.

В Премьер-лиге ЦСКА стартует во вторник, 31 июля, в Самаре против местных «Крыльев Советов». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Магнуссон Хердур
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1532924154
ЦСКА сейчас не до эйфории и празднованию по очередному трофею. Предстоит много работу по комплектованию команды, сыгранности и взаимодействию всех линий. Но безусловно это победа на старте добавляет настроения новичкам и молодёжи команды.
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Dr Metal
1532930117
Только он не шведский защитник а исландский
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Dominator777
1532932577
Толковый игрок - поле видит, пасы на дальние расстояния отдает прекрасные, старается цепляться за каждый мяч, опыта еще наберется и будет одним из лучших на своей позиции в России, а потом - в Европу. Удачи и побед молодой команде армейцев!
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