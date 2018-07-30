Магнуссон – о победе в Суперкубке России: «Невероятные ощущения – выиграть трофей в первой же игре»

Новичок ЦСКА исландский защитник Хердур Магнуссон рад, что смог выиграть трофей в первой же официальной игре в России. ЦСКА обыграл в матче за Суперкубок России «Локомотив» (1:0).

«Это классно. Невероятные ощущения. Всегда хотел выиграть золотые медали, и вот мы – обладатели Суперкубка.

Мы хотим выиграть еще больше трофеев. Это невероятные ощущения – выиграть трофей в первой же игре.

Мы хорошо отыграли. У нас очень молодая команда. И мы жаждем выигрывать еще и еще. Мы хорошо себя проявили. Болельщики тоже замечательно нас поддерживали и помогли нам победить.

Когда я почувствовал, что мы можем выиграть? Когда проснулся утром», – рассказал футболист.

В Премьер-лиге ЦСКА стартует во вторник, 31 июля, в Самаре против местных «Крыльев Советов». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.