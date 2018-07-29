РПЛ. «Арсенал» в большинстве не справился с «Динамо» в дебютном матче Кононова

Состоялся очередной матч первого тура РПЛ, в котором встретились «Арсенал» и «Динамо». Туляки на седьмой минуте остались в большинстве, но не смогли ни разу поразить чужие ворота.

Для главного тренера хозяев Олега Кононова этот поединок стал первым официальным у руля команды.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 0:0

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов (Костадинов, 58), Горбатенко, Ткачев, Александров (Лесовой, 58), Чаушич, Кангва (Ивакин, 81).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Морозов, Шунич, Жоаозиньо, Соу, Черных (Темников, 83), Тетте, Панченко, Луценко (Марков, 65).

Предупреждения: Чаушич, 9; Берхамов, 52; Григалава, 90 – Марков, 87.

Удаления: нет – Тетте, 7.

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