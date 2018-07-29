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  • РПЛ. «Арсенал» в большинстве не справился с «Динамо» в дебютном матче Кононова

РПЛ. «Арсенал» в большинстве не справился с «Динамо» в дебютном матче Кононова

29 июля 2018, 18:26
8

Состоялся очередной матч первого тура РПЛ, в котором встретились «Арсенал» и «Динамо». Туляки на седьмой минуте остались в большинстве, но не смогли ни разу поразить чужие ворота.

Для главного тренера хозяев Олега Кононова этот поединок стал первым официальным у руля команды.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 0:0

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Берхамов (Костадинов, 58), Горбатенко, Ткачев, Александров (Лесовой, 58), Чаушич, Кангва (Ивакин, 81).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Морозов, Шунич, Жоаозиньо, Соу, Черных (Темников, 83), Тетте, Панченко, Луценко (Марков, 65).

Предупреждения: Чаушич, 9; Берхамов, 52; Григалава, 90 – Марков, 87.

Удаления: нет – Тетте, 7.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Динамо Кононов Олег
Комментарии (8)
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derrik2000
1532878054
А всё равно мне "Арсенал" на поле понравился! Неплохую команду Кононов к сезону подготовил.
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hofman
1532878056
Игра отстой
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alexis02lion
1532878524
Заслужило Динамо, умно сыграли. И не стали метаться с заменой как все сразу после удаления. Туле не повезло, моментов хватало, но результат итоговый явно справедливый.
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AHTUNGBOL
1532880006
Игра по моему УГ..
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пряник929
1532882063
Результата нет, нужны нападающие...
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Мары
1532883252
Хорошая игра.Не факт, что Динамо уехало бы без трёх очков, если б не глупое удаление.
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prezent2017
1532888333
Без Божича Арсу хана.
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zigbert
1532961457
Если учесть что Динамо почти всю игру играло в меньшинстве - для них это неплохой результат.
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