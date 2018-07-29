Канчельскис: «Заслуженными мастерами спорта стали те, кто за два года обыграл всего одну нормальную команду»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал решение присвоить звания заслуженных мастеров спорта нынешним футболистам команды. Ранее по этому поводу высказалась экс-волейболистка Екатерина Гамова.

«Правильно говорят все те, кто возмущается. Надо давать ЗМС за медали. У нас есть футболисты, которые играли всю жизнь, но получили только мастера спорта международного класса. Мы что, завоевали медали? Вышли из группы, за два года обыграли одну нормальную команду – Испанию. Я согласен на сто процентов.

Дают за Олимпиаду, за чемпионаты мира, за победы там. Больше пафоса, чем правильных поступков. Такие времена сейчас, должна быть целеустремлeнность. Константина Бескова за второе место в своe время убрали. Надо стремиться к первому месту», – считает специалист.

На счету Канчельскиса 36 матчей за сборную России.