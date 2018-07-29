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  • Канчельскис: «Заслуженными мастерами спорта стали те, кто за два года обыграл всего одну нормальную команду»

Канчельскис: «Заслуженными мастерами спорта стали те, кто за два года обыграл всего одну нормальную команду»

29 июля 2018, 18:15
37

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал решение присвоить звания заслуженных мастеров спорта нынешним футболистам команды. Ранее по этому поводу высказалась экс-волейболистка Екатерина Гамова.

«Правильно говорят все те, кто возмущается. Надо давать ЗМС за медали. У нас есть футболисты, которые играли всю жизнь, но получили только мастера спорта международного класса. Мы что, завоевали медали? Вышли из группы, за два года обыграли одну нормальную команду – Испанию. Я согласен на сто процентов.

Дают за Олимпиаду, за чемпионаты мира, за победы там. Больше пафоса, чем правильных поступков. Такие времена сейчас, должна быть целеустремлeнность. Константина Бескова за второе место в своe время убрали. Надо стремиться к первому месту», – считает специалист.

На счету Канчельскиса 36 матчей за сборную России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (37)
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DOCTOR PENALTY
1532877821
С змс получилось просто глупо.
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Боцман59rus
1532877822
Испанию мы не обыграли... - ничья с липовым пенальти.)))
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Vladarg
1532878501
каждая из сторон останется при своем мнении.ничего не изменит ни очередные награждения очередных деятелей,ни полное игнорирование тех,кто больше всего достоин почести.изменить можно только себя,а происходящее в России никогда не поддастся ни логике,ни здравому смыслу.
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cska-62
1532879657
Испанию, вообще-то, не обыграли, а прошли по пенальти. Что же касается матча с Хорватией в 1/4 финала, то его тоже не проиграли, а вылетели по пенальти. Только за эти две ничьи уже можно давать ЗМСов. Кроме позора на ЧМ у нас с 1994 года ничего не было. Да и на Евро лишь одно успешное выступление в 2008 году.
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amazonaws
1532880216
Канчельскис зря бочку катит на ЗМС и перевирает факты. Игроки сборной и тренеры по заслугам получили ЗМС и ЗТР! Выход в восьмёрку сильнейших это большое достижение. Согласно положению Минспорта имеет полное право их НАГРАДИТЬ. Сборная России, при всех "ЗА" и "ПРОТИВ", выступила ДОСТОЙНО и показала максимально возможный результат, на который она способна в настоящее время. На чемпионате Мира - выход в 8-ку сильнейших - это достижение. Маленький, но успех. Мы ГОРДИМСЯ Россией и этому ГРАНДИОЗНОМУ успеху!
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h3LL1k
1532880393
Канчельскис в своём репертуаре старческий маразм , зависть мб обида какая то в нём играет...........
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m40
1532881945
Ещё у одного пригорело...Не, ну так то всё верно. И он имел бы право так говорить, если бы с тем суперталантливым поколением достиг чего-нибудь на уровне сборных. Но нет, в 90-е ни одного выхода из группы даже не было. Так что Андрюше лучше помолчать, пусть один за МЮ , другой за Сельту здорово играли, но в сборной только разочарования.
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alp
1532882025
Страна испытывает трудности со всем - от руководства, до спортсменов... деградируем помалу
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Юрий Крутько
1532893017
Канчельскис всегда ругает и выливает море желчи на футбол и футболистов России...Награды и звания заслужили!
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general.lizyukov
1532895607
Ты сам чего добился, говорун? Из группы вышел? Обыграл сборную Испании, чемпиона мира на тот момент? Ну хотя бы на чемпионате Европы проявил себя, чтобы после твоих деяний люди радовались по всей стране? Ничего не достиг, играя за страну, а теперь высказываешь недовольство. Езжай туда, где тебя славили, сиди там и бухти.
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