Аленичев: «Ничуть не расстроен поражением от «Зенита»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями после матча первого тура РПЛ против «Зенита» (0:2). Специалист не расстроен.

«Несмотря на поражение, я ничуть не расстроен этим, благодарен своим ребятам за самоотдачу. После этой встречи ничего кардинально в своей игре менять не будем, считаю, что «Енисей» находится на правильном пути.

Поздравляю «Зенит» с победой, будем двигаться дальше», – сказал Аленичев в эфире канала «Матч Премьер».

«Енисей» – дебютант РПЛ.