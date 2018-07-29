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Аленичев: «Ничуть не расстроен поражением от «Зенита»

29 июля 2018, 16:44
9

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями после матча первого тура РПЛ против «Зенита» (0:2). Специалист не расстроен.

«Несмотря на поражение, я ничуть не расстроен этим, благодарен своим ребятам за самоотдачу. После этой встречи ничего кардинально в своей игре менять не будем, считаю, что «Енисей» находится на правильном пути.

Поздравляю «Зенит» с победой, будем двигаться дальше», – сказал Аленичев в эфире канала «Матч Премьер».

«Енисей» – дебютант РПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Енисей Зенит Аленичев Дмитрий
Комментарии (9)
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Рубик Докоян
1532872262
Всё достойно без стенаний и кивком на обстоятельства, отсутствия забивных форвардов и т.д. Тренерскому штабу и команде "Енисей" плыть в фарватере своих игровых идей и добиваться нужного результата.
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Krossmen73
1532872623
Правдиво,корректно и всё по делу!Енисею и Аленичеву скорейшей адаптации к новому турниру и постараться закрепиться в высшем дивизионе!
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matvei_72
1532873622
Енисей молодцы , сыграли достойно...
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Аид666
1532874812
ну молодежка Енисея вчера сотворила чудо) Основа думаю в РПФЛ задержится
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cska-62
1532879078
Удерживать до самого конца матча нулевую ничью, потом дважды пропустить и не расстроиться? Дмитрий! Это сказка для полных идиотов! :-)))
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OfaZavr
1532879201
ну и правильно, Енисей очень понравился в этой игре, возможности набирать очки обязательно будут, если так же продолжать действовать то смогут не только у соседей по таблице их отбирать но и фаворитам нервы помотать)
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zigbert
1532959862
Не до терпели совсем немного.
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