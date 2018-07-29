Червиченко: «Как с такой игрой «Спартак» будет выступать в Лиге чемпионов?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от просмотра матча 1-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Оренбургом» (1:0). Червиченко дал понять, что ему не понравилась игра московской команды.

«Немного скучноватая игра, но я бы списал это на дождь. Да и «Оренбург» играл в закрытый футбол. Что имеем, то и имеем, не могу сказать, что матч был зрелищный. Выделить отдельно кого-то не могу. Просто все время преследовала мысль: «Как с такой игрой «Спартак» будет пробиваться в Лигу чемпионов?». «Оренбург» не самый сильный и не остроатакующий клуб. Пару моментов «Спартак» создал за 90 минут, а в конце матча могло закончиться все и не очень хорошо, если бы не Ивелин Попов, заблокировавший удар соперника.

Не увидел какого-то огня. Возможно, нервозность от начала сезона, а может и дождь приглушил какой-то накал. Или у нас завышенные требования после чемпионата мира, где все было от ножа, все бились, бегали, сражались до конца на поле. Но в сегодняшней игре мы такого не увидели», – сказал Червиченко.