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  • Червиченко: «Как с такой игрой «Спартак» будет выступать в Лиге чемпионов?»

Червиченко: «Как с такой игрой «Спартак» будет выступать в Лиге чемпионов?»

29 июля 2018, 08:27
24

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от просмотра матча 1-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Оренбургом» (1:0). Червиченко дал понять, что ему не понравилась игра московской команды.

«Немного скучноватая игра, но я бы списал это на дождь. Да и «Оренбург» играл в закрытый футбол. Что имеем, то и имеем, не могу сказать, что матч был зрелищный. Выделить отдельно кого-то не могу. Просто все время преследовала мысль: «Как с такой игрой «Спартак» будет пробиваться в Лигу чемпионов?». «Оренбург» не самый сильный и не остроатакующий клуб. Пару моментов «Спартак» создал за 90 минут, а в конце матча могло закончиться все и не очень хорошо, если бы не Ивелин Попов, заблокировавший удар соперника.

Не увидел какого-то огня. Возможно, нервозность от начала сезона, а может и дождь приглушил какой-то накал. Или у нас завышенные требования после чемпионата мира, где все было от ножа, все бились, бегали, сражались до конца на поле. Но в сегодняшней игре мы такого не увидели», – сказал Червиченко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (24)
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mihail200606
1532842225
Ну как с ливерпулем играл так и будет играть ...
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Мары
1532843324
Почему это дебилоид ни чего не сказал об игре наших флагманов в суперкубке ?Там же вообще просто феерический футбол был.От столового ножа .Прямо из кухни. А чемпионская игра Зенита прошлого сезона этим упырём тоже ни как не комментировалась. И специально для червя.В Европе автобусы мало популярны, хотя есть.Тот же ПАОК и Базель при всех имеющихся возможностях, точно автобусы не ставят.Хотя это не для мозгов человека, чуть не угробившего ФК Спартак.
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BRO_football
1532844849
Спартак всегда так играл. Нечему удивляться.
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polt
1532848120
Согласен, откровенно слабо сыграли.
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piligrim1986
1532848438
о! с началом нового сезона, господа)))
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SEREZHA7575
1532850907
Что жаба давит? помолчи в тряпочку,эксперт хренов!
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OfaZavr
1532852664
всплыло опять... и как будто ведь других команд нет про которые можно свое мнение высказать.
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батог
1532853420
Опять, ты "Толстый", со своим дерьмом? Задолбал!!!!!
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filosof sparty
1532866033
***, вот оно, снова всплыло...как же хорошо то было без него, аж забывать стали
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zigbert
1532939339
Для него делом "червячной чести" всегда было и скорей всего будет всячески опорочить Спартак. Как будто не о ком больше сочинять свои опусы.
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