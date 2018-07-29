Давид Сильва: «Преждевременное рождение сына? Самое сложное время в моей жизни. Я был напуган до смерти»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва рассказал о рождении сына Матео. Ребенок находился в тяжелом состоянии, роды были преждевременными. Матео выписали из больницы в мае, через пять месяцев после рождения.

«Было очень сложно, самое сложное время в жизни. Я приехал в Испанию и говорил с врачами. Они давали мне разные ответы. Мы не знали, что произойдет завтра.

Это был страх перед неизвестным. Я был напуган до смерти. Когда уезжаешь за границу, чтобы увидеть семью из-за подобной проблемы, ты не можешь на 100% процентов сконцентрироваться на работе.

Сейчас с Матео все хорошо, слава богу. Мне нужно всегда следить за ним.

Я очень счастлив и на 100% буду готов к следующему сезону. Это изменило мое отношение к жизни», – сказал Силва.