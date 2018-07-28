Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«Мы сделали все, что могли, против команды, которая закрывалась в обороне. У наших нападающих не было пространства. Мы пытались выдергивать игроков соперника за счет владения мячом, у нас были моменты. Можно играть лучше, но многое сегодня получалось.

Для меня главное – победа. Мы работаем над своей игрой, и у нас есть время. Это лишь первый тур, так что мы еще должны прибавить. Я доволен, потому что ребята выложились на все сто процентов.

Если встречаешь команду, играющую в футбол, матч приятен для зрителей. Но когда команда обороняется вдесятером, сложно играть. Когда есть возможности, забитые мячи зависят от нас. Мы работаем над слабыми местами соперников», – сказал Каррера.

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