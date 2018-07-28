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  • Каррера – о матче с «Оренбургом»: «Сложно играть, когда команда обороняется вдесятером»

Каррера – о матче с «Оренбургом»: «Сложно играть, когда команда обороняется вдесятером»

28 июля 2018, 22:12
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«Мы сделали все, что могли, против команды, которая закрывалась в обороне. У наших нападающих не было пространства. Мы пытались выдергивать игроков соперника за счет владения мячом, у нас были моменты. Можно играть лучше, но многое сегодня получалось.

Для меня главное – победа. Мы работаем над своей игрой, и у нас есть время. Это лишь первый тур, так что мы еще должны прибавить. Я доволен, потому что ребята выложились на все сто процентов.

Если встречаешь команду, играющую в футбол, матч приятен для зрителей. Но когда команда обороняется вдесятером, сложно играть. Когда есть возможности, забитые мячи зависят от нас. Мы работаем над слабыми местами соперников», – сказал Каррера.

«Спартак» выпустил какого-то пацана. Он хорош

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Каррера Массимо
Комментарии (7)
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tesch
1532805684
с победой!
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prezent2017
1532807459
Которая? Красная или синяя?
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Владислав Vlad
1532810948
Реализация, Массимо, реализация.
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Вомбат
1532815345
Спартак сыграл нормально и смотрелся командой выше классом, чем Оренбург. Да, реализация у них плохая, но Оренбургу вообще не дали ничего создать, кроме заблокированного удара с линии штрафной. Короче, для начала сезона Спартак в порядке.
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Мары
1532836493
Любую игру любого чемпионата при желании можно покритиковать.В нашем чемпионате да и не только в нашем, присутствуют клубы, которые в меру своих возможностей пытаются строить игру так, как могут.Оренбург как раз в числе тех, кто автобуса не стесняется.Делает то, что может.И таких клубов у нас много.Так что Массимо со старта нужно готовиться вскрывать такие автобусы. По другому с таким финансированием, они не заиграют. С победой Масиимо.С победой Спартак !
Ответить
sprint5
1532838976
почему сборной можно а Оренбургу нельзя
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OfaZavr
1532850188
главное это победа и вполне неплохая игра,только ведь еще входим в сезон поэтому кое-что еще нужно улучшить.
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