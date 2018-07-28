Озил может стать капитаном «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери ответил на вопрос о капитане и вице-капитанах команды на следующий сезон. Во время последнего матча «Арсенала» в Сингапуре во время предсезонной подготовки капитаном был полузащитник Месут Озил.

«Я думаю, Месут может взять на себя ответственность. Но давайте не будем забывать, что Лоран Косиельни восстанавливается от травмы. Есть Петр Чех, который был капитаном в товарищеском матче.

Аарон Рэмзи также был нашим капитаном. Я подумаю о еще одном или о двух игроках, которые смогут взять ответственность на себя.

Мне нужно выбрать пятерых. Мы почти закончили с этим, но, как я уже сказал, Косиельни травмирован. Я думаю о Петре, Аароне, Месуте и еще одном или двух игроках», – сказал Эмери.