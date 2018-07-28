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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Газзаев: «Уверен, доход РПЛ от телеправ может быть в 30 раз больше»

Газзаев: «Уверен, доход РПЛ от телеправ может быть в 30 раз больше»

28 июля 2018, 11:34
37

Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал подписание нового контракта между РПЛ и телеканалом «Матч ТВ» о трансляции игр.

«На днях было объявлено, что лига заключила новый телевизионный контракт на сумму порядка 1,7 миллиарда рублей (то есть около 27 миллионов долларов) за сезон. Это никуда не годится. Наша лига – шестая в рейтинге УЕФА, наша сборная – в восьмерке сильнейших на чемпионате мира, а по доходу от телеправ мы занимаем 14-е место в Европе.

И главное – это масштабы отставания. В Англии Премьер-лига зарабатывает 2,5 миллиарда евро в год благодаря реализации телеправ. «Локомотив», ставший чемпионом, получит, как я слышал, порядка 4 миллионов евро за прошлый сезон. И то эти деньги, как мне известно, до сих пор не пришли в полном объеме, их будут давать в рассрочку. Хотя по идее команды должны получить средства именно сейчас, чтобы потратить их на усиление для еврокубков.

Возвращаемся к Англии: там даже клубы, вылетающие в Чемпионшип, сразу же получают «парашют» в размере свыше 100 миллионов фунтов. У нас у чемпиона – 4, а у них у вылетевшего – больше 100! Почему мы тогда удивляемся, что середняки или аутсайдеры чемпионата Англии процветают и могут совершать покупки на 10, 20, 30 миллионов евро, тогда как у нас даже команды из топ-5 вынуждены затянуть пояса.

Уверен, в России тоже возможно все выстроить правильно. Условия созданы великолепные. Новые стадионы достойны того, чтобы там регулярно играли лучшие футболисты мира. Жители страны благодаря ЧМ-2018 по-новому открыли для себя футбол.

Согласно исследованиям, в 2017 году рекламный рынок в нашей стране был сопоставим с итальянским и испанским и составил 6-7 миллиардов долларов, из которых примерно 40-45% приходилось на телевидение. Ежегодно рынок платного телевидения в России составляет 1,5 миллиарда долларов, и после чемпионата мира, очевидно, эта цифра должна существенно увеличиться в связи с ростом зрительского интереса к футболу.

Уверен, доход футбольных лиг от телеправ может быть в 30 раз больше, чем он есть сегодня», – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кузнецов артем
1532767551
Ну так в Европе все платят за тв, а у нас же "мы налогоплательщики, нам должны бесплатно". Аудитория маленькая, поэтому и реклама на канале будет не дорогая, поэтому и канал не хотят покупать заграницей. Для начала пираттв уберите из интернета, не оставив альтернативы покупке канала, а потом уже думайте над остальным.
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Миша13
1532767892
Газзаев что-то прогибается постоянно..он наверное и за увеличение пенсий всей душой чтоб государству помочь..
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kykyi
1532769023
Все трансляции нашего футбола стоят столько же, сколько 36 рекламных объявлений на странице ОДНОГО Роналду в Инстаграмме. Вот чего мы стоим. Грустно!
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САДЫЧОК
1532769799
Ну конечно сделает платным и доход думает увеличится ! ... Наивный ! ... Будет как в 90 - е года ...- никто смотреть не будет !.... А если серьезно то вот назло таким прохиндеям лучше смотреть смарт тв через интернет на большом экране !
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Asbjorn
1532769926
пес усатый совсем умом тронулся,сравнил Англию и Россию,у них даже чемпионшип интересно смотреть,в отличии от рфпл,плюс доходы граждан там куда выше(естествено подписка там тоже не дешево стоит),а у нас если по 20 фунтов(условно)сделать подписку на рфпл,то его уж точно никто не будет смотреть,Газзаеву пора на пенсию,пусть внуков нянчит
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Полная Канистра
1532770902
у нас эти парашюты другие на себя одевают но ни как клубы
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hofman
1532771348
Сынишка твой пусть меньше на ставках играет и тренирует) может игры станут интереснее, и народ подтянется. И просмотров больше будет
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hofman
1532773094
Сначала сделали из нашего рфпл зону по обналичиванию левого бабла, задрав ценники на игроков и зарплаты. Вообщем написать можно целую статью о не логичности РФС.
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paracetamol
1532777786
Усатый! Чтобы зарабатывать 2,5 миллиарда евро в год бегать надо вперед-назад всю игру, как Ливерпуль, а не катать мячик поперек поля 120 минут как вчера!
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Валерий2705
1532781148
Это лишь временно возросший ажиотаж, наша лига лучше не стала и в другой футбол тут никто играть не научился. Так что как только начнут играть в 30 раз лучше, так сразу и денег за показ дадут в 30 раз больше, то есть никогда! Так что не позорьтесь усы, как никак в Думе заседаешь, типо умный...
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