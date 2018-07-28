Газзаев: «Уверен, доход РПЛ от телеправ может быть в 30 раз больше»

Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал подписание нового контракта между РПЛ и телеканалом «Матч ТВ» о трансляции игр.

«На днях было объявлено, что лига заключила новый телевизионный контракт на сумму порядка 1,7 миллиарда рублей (то есть около 27 миллионов долларов) за сезон. Это никуда не годится. Наша лига – шестая в рейтинге УЕФА, наша сборная – в восьмерке сильнейших на чемпионате мира, а по доходу от телеправ мы занимаем 14-е место в Европе.

И главное – это масштабы отставания. В Англии Премьер-лига зарабатывает 2,5 миллиарда евро в год благодаря реализации телеправ. «Локомотив», ставший чемпионом, получит, как я слышал, порядка 4 миллионов евро за прошлый сезон. И то эти деньги, как мне известно, до сих пор не пришли в полном объеме, их будут давать в рассрочку. Хотя по идее команды должны получить средства именно сейчас, чтобы потратить их на усиление для еврокубков.

Возвращаемся к Англии: там даже клубы, вылетающие в Чемпионшип, сразу же получают «парашют» в размере свыше 100 миллионов фунтов. У нас у чемпиона – 4, а у них у вылетевшего – больше 100! Почему мы тогда удивляемся, что середняки или аутсайдеры чемпионата Англии процветают и могут совершать покупки на 10, 20, 30 миллионов евро, тогда как у нас даже команды из топ-5 вынуждены затянуть пояса.

Уверен, в России тоже возможно все выстроить правильно. Условия созданы великолепные. Новые стадионы достойны того, чтобы там регулярно играли лучшие футболисты мира. Жители страны благодаря ЧМ-2018 по-новому открыли для себя футбол.

Согласно исследованиям, в 2017 году рекламный рынок в нашей стране был сопоставим с итальянским и испанским и составил 6-7 миллиардов долларов, из которых примерно 40-45% приходилось на телевидение. Ежегодно рынок платного телевидения в России составляет 1,5 миллиарда долларов, и после чемпионата мира, очевидно, эта цифра должна существенно увеличиться в связи с ростом зрительского интереса к футболу.

Уверен, доход футбольных лиг от телеправ может быть в 30 раз больше, чем он есть сегодня», – сказал Газзаев.