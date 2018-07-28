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  • Безбородов: «Не видел, что Чалов бросил бутылку в ответ трибуне»

Безбородов: «Не видел, что Чалов бросил бутылку в ответ трибуне»

28 июля 2018, 11:12
24

Главный арбитр матча за Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА Владислав Безбородов прокомментировал эпизод с участием Федора Чалова.

Болельщики железнодорожников закидали футболистов ЦСКА пластиковыми бутылками, когда те праздновали гол. Одна из бутылок попала в Чалова. Форвард пнул ее обратно на трибуну.

«Извините, не видел. В остальном, думаю, бригада сработала безошибочно. Важный момент с голом, неоднозначный, но приняли правильное решение», – сказал Безбородов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор Безбородов Владислав
Комментарии (24)
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Diesel133
1532766073
Хреновую игру Локо и поведение фанатов не оправдываю, но судья - ******. Второй подряд суперкубок засрал.
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RamonCSKA
1532766235
Зверье а не фанаты
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Леший88
1532768760
Обвинения в адрес Чалова напомнили мне поговорку, когда волк барану говорил: "ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать"...
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ALEX ML
1532770525
фанаты - просто быдлота
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mahan
1532772254
Какая команда локомотив, такие и фанаты, Чалов норм все сделал, хотя скорей всего просто хотел выпинуть ее с поля.
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Антисемит
1532772304
диванные эксперты стремительно набежали, скоропостижно осудили и заклеймили позором, попутно успев ещё и на жизнь пожаловаться))) Я был на той трибуне (ничего не кидал =) ) Такое поведение фанатов спровоцировал молодой слегка не русский конь, который забил гол. Не помню фамилию. Этот неоперенный орёл забил гол и побежал к трибунам Локо, показывая нам разнообразные образы современной культуры и стилистки. Видимо хотел, чтобы фаны Локо порадовались вместе с ним. За что и был вознаграждён пустыми бутылками и прочими полезными в быту мелочами. А то, что вы только что посмотрели на видео - это уже самый конец эпизода.
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cska-62
1532776358
Судейство было объективным, ошибок - ноль. Кверквелия жаль, играл вчера у "Локо" лучше всех, но не выдержали нервы. К Чалову претензий быть не может. Классным ударом убрал мусор с поля, не позволив на нём никому травмироваться. Попал в кого из хулиганов или нет - неизвестно.
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zigbert
1532780528
Конечно эти бутылки футбол не красят.
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OfaZavr
1532787830
ну раз не видел то о чем говорить, хотя если эпизод был видеть должен)
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Полная Канистра
1532788729
ну ну такой важный чел и ни чего не видел и не знает поди на даче был картошку окучивал Просто шуму не захотели поднимать с этим инцидентом
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