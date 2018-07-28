Безбородов: «Не видел, что Чалов бросил бутылку в ответ трибуне»

Главный арбитр матча за Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА Владислав Безбородов прокомментировал эпизод с участием Федора Чалова.
Болельщики железнодорожников закидали футболистов ЦСКА пластиковыми бутылками, когда те праздновали гол. Одна из бутылок попала в Чалова. Форвард пнул ее обратно на трибуну.
«Извините, не видел. В остальном, думаю, бригада сработала безошибочно. Важный момент с голом, неоднозначный, но приняли правильное решение», – сказал Безбородов.
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Источник: «Спорт-Экспресс»