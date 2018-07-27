Бабаев: «Предложения «Челси» и «Монако» были сопоставимы. Головин выбирал сам»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Александра Головина в «Монако».

– Почему Головин перешел в «Монако», а не в «Челси»?

– Это был выбор Саши. Причем очень непростой. Согласитесь, не каждый день российские футболисты оказываются в ситуации, когда нужно выбирать между такими большими клубами. Понятно, что английский чемпионат – сильнейший в Европе, а «Челси» – гранд. Еще и «Ювентус» претендовал на Головина. Поэтому Александру здесь не позавидуешь. Ему пришлось серьезно подумать, все взвесить прежде, чем принять окончательное решение. На наш взгляд, Саша поступил абсолютно правильно.

– Почему?

– Очень сложно после России оказаться в жестком, сильном английском чемпионате. Думаю, в «Монако» у него будет больше возможностей себя проявить. Там у него будет, что называется, право на ошибку. Однако, уверен, что через какое-то время, если Саша будет продолжать прогрессировать, то большие клубы, в том числе и «Челси», от него никуда не денется. Мы все знаем, как «Монако» умеет готовить игроков. Это, наверное, лучший европейский клуб, который за последние несколько лет поставил на поток систему обкатки молодых, талантливых ребят с последующей их продажей в ведущие команды.

– Монако» предложил ЦСКА на несколько миллионов больше, чем «Челси»?

– Предложения были в принципе сопоставимы, но вариант «Монако» оказался более интересным. Однако, как я уже сказал, окончательный выбор был предоставлен Саше.

За трансфер «Монако» заплатил 30 миллионов евро. С французским клубом Головин подписал пятилетний контракт.

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