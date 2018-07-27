Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бабаев: «Предложения «Челси» и «Монако» были сопоставимы. Головин выбирал сам»

Бабаев: «Предложения «Челси» и «Монако» были сопоставимы. Головин выбирал сам»

27 июля 2018, 20:31
6

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Александра Головина в «Монако».

– Почему Головин перешел в «Монако», а не в «Челси»?

– Это был выбор Саши. Причем очень непростой. Согласитесь, не каждый день российские футболисты оказываются в ситуации, когда нужно выбирать между такими большими клубами. Понятно, что английский чемпионат – сильнейший в Европе, а «Челси» – гранд. Еще и «Ювентус» претендовал на Головина. Поэтому Александру здесь не позавидуешь. Ему пришлось серьезно подумать, все взвесить прежде, чем принять окончательное решение. На наш взгляд, Саша поступил абсолютно правильно.

– Почему?

– Очень сложно после России оказаться в жестком, сильном английском чемпионате. Думаю, в «Монако» у него будет больше возможностей себя проявить. Там у него будет, что называется, право на ошибку. Однако, уверен, что через какое-то время, если Саша будет продолжать прогрессировать, то большие клубы, в том числе и «Челси», от него никуда не денется. Мы все знаем, как «Монако» умеет готовить игроков. Это, наверное, лучший европейский клуб, который за последние несколько лет поставил на поток систему обкатки молодых, талантливых ребят с последующей их продажей в ведущие команды.

– Монако» предложил ЦСКА на несколько миллионов больше, чем «Челси»?

– Предложения были в принципе сопоставимы, но вариант «Монако» оказался более интересным. Однако, как я уже сказал, окончательный выбор был предоставлен Саше.

За трансфер «Монако» заплатил 30 миллионов евро. С французским клубом Головин подписал пятилетний контракт.

«Лучшая покупка со времен Фалькао и Хамеса». Что фанаты «Монако» говорят про Головина

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Головин Александр Бабаев Роман
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3a zenit
1532714523
просто главным было место в стартовом составе.
Ответить
cska-62
1532716569
Ехать после выбора "Челси" выручать "проект Абрамовича" Слуцкого в Голландию? "Пусть я и парнишка из Сибири, но не полный идиот!!!" - подумал Саша. :-)))
Ответить
amazonaws
1532721434
выбор Головина??? Это БРЭХНЯ! Никакого выбора у Головина НЕ БЫЛО!!! Вся трансферная шумиха была поднята вокруг Головина, чтобы НАКРУТИТЬ на нём как можно больше денег. Никто их других клубов на Головина не претендовал. А почему Головин перешел в Монако, потому что, кто заплатил туда и перешел. Челси, Арсенал, Ювентус, Барселона и другие - это ПОДСТАВА и ОБМАН! Никто из этих клубов на Головина не претендовал и даже не собирался. Бабаеву веры НЕТ. Он обманывает с выбором. Выбора у Головина НЕ БЫЛО.
Ответить
OfaZavr
1532762345
просто молодец что хорошо все взвесил и обдумал, вот и пошел туда где шансов играть и прогрессировать больше.
Ответить
Главные новости
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
2
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
6
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
6
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Все новости
Все новости
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
2
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
1
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
6
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
6
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
2
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
6
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
7
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
7
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+