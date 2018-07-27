Бекао, Магнуссон и Ефремов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Локомотивом»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Локомотива» на матч за Суперкубок России.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, И. Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Набабкин, Бистрович, Дзагоев, Ефремов, Витиньо, Чалов.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Нижний Новгород». Начало – в 21:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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