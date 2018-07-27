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  • Бекао, Магнуссон и Ефремов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Локомотивом»

Бекао, Магнуссон и Ефремов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Локомотивом»

27 июля 2018, 20:03
8

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Локомотива» на матч за Суперкубок России.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, И. Денисов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Набабкин, Бистрович, Дзагоев, Ефремов, Витиньо, Чалов.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Нижний Новгород». Начало – в 21:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
Комментарии (8)
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directorpg
1532711366
Новый состав! Успеха!
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Сильвербой
1532711396
Страшно становиться за ЦСКА перед Лигой Чемпионов с таким-то составом!!!!
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Viper for CSKA
1532711977
Вообще Трансфермаркт уверенно написал, что Витиньо ушел во Фламенго
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shinnik
1532712184
Вроде бы и в стоило..( Вряд-ли кто-то в тупик...
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Freyk
1532712318
Удачи «железнодорожникам» сегодня!
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Dominator777
1532714230
Раньше сказал бы, что состав у армейцев экспериментальный, а сейчас даже не знаю, что сказать - ведь практически все, кроме Вити, будут в летне-осенней части чемпа играть в основе. Ну, сегодня и посмотрим, насколько армейцы готовы к чемпионату. А болеть придется за тех, кто в составе - ведь других пока нет.
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