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  • Адриано отсутствует на тренировке «Спартака» в Тарасовке накануне матча с «Оренбургом»

Адриано отсутствует на тренировке «Спартака» в Тарасовке накануне матча с «Оренбургом»

27 июля 2018, 17:20
10

«Спартак» сегодня проводит тренировку на своей базе в Тарасовке.

На занятии отсутствует нападающий Луис Адриано.

Ранее в СМИ не появлялось никакой информации, что бразилец травмирован или может покинуть московский клуб.

Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» в начале 2017 года. За это время он провел за красно-белых 46 матчей, забил 17 голов и сделал девять результативных передач.

В субботу, 28 июля, «Спартак» проведет матч первого тура РПЛ против «Оренбурга».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис
Комментарии (10)
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filosof sparty
1532701672
Блин, ну что там опять??? Мы можем хоть один сезон спокойно провести?
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bumer_moscow
1532702430
охооо
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giluxa1963
1532702695
первая ласточка
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derrik2000
1532702981
Отсутствует и отсутствует. Зачем заранее что-то там выдумывать? Посмотрим, что и как будет в заявке на матч с "Оренбургом". А, может, и раньше какая информация появится касательно Адриано.
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shikari_
1532703310
Витиньо тоже вчера отсутствовал.. паника.
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Боцман59rus
1532703641
сосем из пальца, бомбордирушка.)))
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OfaZavr
1532709257
причина может быть самая простая и незначительная, не нужно искать подводные камни.
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zigbert
1532753662
Не будем нагнетать ситуацию.
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