Адриано отсутствует на тренировке «Спартака» в Тарасовке накануне матча с «Оренбургом»

«Спартак» сегодня проводит тренировку на своей базе в Тарасовке.

На занятии отсутствует нападающий Луис Адриано.

Ранее в СМИ не появлялось никакой информации, что бразилец травмирован или может покинуть московский клуб.

Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» в начале 2017 года. За это время он провел за красно-белых 46 матчей, забил 17 голов и сделал девять результативных передач.

В субботу, 28 июля, «Спартак» проведет матч первого тура РПЛ против «Оренбурга».