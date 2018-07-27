Адриано отсутствует на тренировке «Спартака» в Тарасовке накануне матча с «Оренбургом»

«Спартак» сегодня проводит тренировку на своей базе в Тарасовке.
На занятии отсутствует нападающий Луис Адриано.
Ранее в СМИ не появлялось никакой информации, что бразилец травмирован или может покинуть московский клуб.
Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» в начале 2017 года. За это время он провел за красно-белых 46 матчей, забил 17 голов и сделал девять результативных передач.
В субботу, 28 июля, «Спартак» проведет матч первого тура РПЛ против «Оренбурга».
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Источник: Twitter