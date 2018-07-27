Головин: «Грустно оставлять команду, ставшую родной. Но не каждому выпадает шанс перейти в большой европейский клуб»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин попрощался с болельщиками московского клуба.

Сегодня, 27 июля, 22-летний футболист подписал пятилетний контракт с «Монако».

«Когда в 17 лет я переезжал из Калтана в Москву, невозможно было вообразить, что предстоящие годы получатся настолько насыщенными. Уехав из дома, я прошeл тяжeлый период адаптации, но затем моя карьера шла только по нарастающей. Армейская школа, золото юношеского чемпионата Европы, молодeжная, а затем и основная команды ЦСКА, чемпионство, вызов на Евро-2016 и четвертьфинал чемпионата мира.

За годы в ЦСКА я состоялся как игрок и безмерно благодарен красно-синим. Клуб поверил в меня и осуществил мечту маленького сибирского мальчика, который грезил большим футболом.

Грустно оставлять команду, ставшую родной, но не каждому выпадает шанс перейти в большой европейский клуб. Благодарен болельщикам за поддержку – энергетика красно-синих трибун просто потрясает! Надеюсь, что вы с пониманием отнесeтесь к моему решению сделать следующий шаг в своей карьере в такой непростой для клуба период.

Сегодня я перехожу в «Монако», но частичка меня навсегда останется здесь. Верю, что обновлeнная команда даст вам много поводов для гордости, а я буду болеть за ЦСКА и радоваться успехам красно-синих», – сказал Головин.

Головин дебютировал за основной состав ЦСКА в марте 2015 года. Всего хавбек провел за московский клуб 113 матчей, записав в свой актив 13 мячей и 11 голевых передач. В сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

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