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  • Головин: «Грустно оставлять команду, ставшую родной. Но не каждому выпадает шанс перейти в большой европейский клуб»

Головин: «Грустно оставлять команду, ставшую родной. Но не каждому выпадает шанс перейти в большой европейский клуб»

27 июля 2018, 17:10
10

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин попрощался с болельщиками московского клуба.

Сегодня, 27 июля, 22-летний футболист подписал пятилетний контракт с «Монако».

«Когда в 17 лет я переезжал из Калтана в Москву, невозможно было вообразить, что предстоящие годы получатся настолько насыщенными. Уехав из дома, я прошeл тяжeлый период адаптации, но затем моя карьера шла только по нарастающей. Армейская школа, золото юношеского чемпионата Европы, молодeжная, а затем и основная команды ЦСКА, чемпионство, вызов на Евро-2016 и четвертьфинал чемпионата мира.

За годы в ЦСКА я состоялся как игрок и безмерно благодарен красно-синим. Клуб поверил в меня и осуществил мечту маленького сибирского мальчика, который грезил большим футболом.

Грустно оставлять команду, ставшую родной, но не каждому выпадает шанс перейти в большой европейский клуб. Благодарен болельщикам за поддержку – энергетика красно-синих трибун просто потрясает! Надеюсь, что вы с пониманием отнесeтесь к моему решению сделать следующий шаг в своей карьере в такой непростой для клуба период.

Сегодня я перехожу в «Монако», но частичка меня навсегда останется здесь. Верю, что обновлeнная команда даст вам много поводов для гордости, а я буду болеть за ЦСКА и радоваться успехам красно-синих», – сказал Головин.

Головин дебютировал за основной состав ЦСКА в марте 2015 года. Всего хавбек провел за московский клуб 113 матчей, записав в свой актив 13 мячей и 11 голевых передач. В сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

«Лучшая покупка со времен Фалькао и Хамеса». Что фанаты «Монако» говорят про Головина

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако ЦСКА Головин Александр
Комментарии (10)
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CSKA471
1532700946
Саня всей душой болеем за тебя!!!Никто на тебя не в обиде!!!Давай порви там всех!!!Вперед ЦСКА, вперед Монако!!!!
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Чикомас
1532701117
Все правильно сделал. Теперь вставай на ноги там. Надеюсь в нашей сборной, появится игрок настоящего европейского класса...а то и мирового...
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vladimir-7
1532702679
Александр, здоровья, удачи и без травм тебе в Монако, а мы будем болеть за тебя.
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OldenVad
1532703133
Удачи! Будем болеть за тебя!
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Иванов Иван Иванович
1532703725
Большой европейский клуб это Челси, Монако при все уважении уровнем пониже.
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koli4ka
1532705734
Большие европейские клубы-Барселона,Бавария,Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Атлетико, Тоттенхем, Ливерпуль, ПСЖ, Боруссия,Милан.а МАНАКА -это хто- шо?, да это Сани Головина клубишко...
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Нас Много
1532708907
Он и всерьёз считает Монако Рыболовлева большим европейским клубом?
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zigbert
1532753484
Хотелось бы что бы в Монако Александр сыграл не последнюю роль.
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111ax
1532797152
монако не выше уровня цска, но в той лиге он может себя проявить гораздо ярче, думаю большинство болел цска все понимают и желают только удачи и больших успехов Александру
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