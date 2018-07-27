Вице-президент «Монако»: «У нас созданы все условия для дальнейшего прогресса Головина»

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев поделился впечатлениями от перехода в клуб полузащитника сборной России Александра Головина.

Сегодня 22-летний футболист подписал с монегасками пятилетний контракт.

«Мы очень рады, что Александр Головин присоединился к «Монако». Это молодой и талантливый игрок, хорошо проявивший себя на чемпионате мира, за игрой которого мы уже давно следили.

У него за плечами уже имеется опыт выступления как в чемпионате России, так и на международных турнирах. Несмотря на конкуренцию со стороны именитых футбольных клубов, Александр выбрал “Монако”, где для его дальнейшего прогресса созданы лучшие условия», – сказал Васильев.

«Монако» приобрел Головина у ЦСКА за сумму, превышающую 30 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек провел за московский клуб 43 матча, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

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