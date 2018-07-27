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  • Кокорин и Маммана сыграли в ручной мяч на тренировке «Зенита». Нападающий сделал голевой пас Заболотному

Кокорин и Маммана сыграли в ручной мяч на тренировке «Зенита». Нападающий сделал голевой пас Заболотному

27 июля 2018, 13:44
12

В пятницу, 27 июля, «Зенит» провел первую открытую тренировку при главном тренере Сергее Семаке.

Вместе с остальными футболистами в разминке приняли участие защитник Эмануэль Маммана и нападающий Александр Кокорин. Оба они продолжают восстанавливаться после травм крестообразных связок колена.

Аргентинец и россиянин сыграли в традиционную для разминок игру – ручной мяч. Они избегали контакта с партнерами, но при этом бегали. Хотя и не быстро.

Кокорин рукой сделал результативный пас на Антона Заболотного.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Заболотный Антон Кокорин Александр Маммана Эмануэль
Комментарии (12)
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Moisey
1532688652
ммм......захватывающая история. Вторая глава будет? И зачем вообще этот бред писать?
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KOLBIS
1532689102
Так привыкнет рукой пас давать...
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Gerecht165
1532689902
Уважаемый "Бомбардир"! Я как болельщик "Зенита", конечно, приветствую хорошие новости о восстановлении игроков команды, но зачем эти отягчающие подробности? Может, ещё написать, чем они пообедали, и как и когда сходят в WC тем, чем пообедали? Ну ёлки-палки...
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fosterwow
1532691469
ok
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Borz1
1532691718
ерунда какая та
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srg38
1532694692
Ясно, пойду посру
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Патронташ
1532694911
Может Заболотному в ручной мяч стоит перейти?
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Полная Канистра
1532700589
и болотный как всегда // забил на всё// ну и новости нам тут суют
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OfaZavr
1532707585
какая занимательная новость, жуть как интересно :)
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