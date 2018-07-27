Кокорин и Маммана сыграли в ручной мяч на тренировке «Зенита». Нападающий сделал голевой пас Заболотному

В пятницу, 27 июля, «Зенит» провел первую открытую тренировку при главном тренере Сергее Семаке.

Вместе с остальными футболистами в разминке приняли участие защитник Эмануэль Маммана и нападающий Александр Кокорин. Оба они продолжают восстанавливаться после травм крестообразных связок колена.

Аргентинец и россиянин сыграли в традиционную для разминок игру – ручной мяч. Они избегали контакта с партнерами, но при этом бегали. Хотя и не быстро.

Кокорин рукой сделал результативный пас на Антона Заболотного.