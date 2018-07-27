Гилерме: «Обновленный ЦСКА может стать слабее»

Вратарь «Локомотива» Гилерме оценил состояние соперника по матчу за Суперкубок России после летнего перерыва.

«В теории обновленный ЦСКА может стать слабее, но ЦСКА всегда был силен, неважно, скольких игроков он терял. Да и новых футболистов клуб открывает каждый год.

Так что матч будет сложным, вне зависимости от состава, который выйдет на игру. Уверен, что ЦСКА еще усилится, им же в Лиге чемпионов выступать. Не верю, что конкурент в этом сезоне даст слабину», – сказал Гилерме.

Матч за Суперкубок России «Локомотив» – ЦСКА пройдет в Нижнем Новгороде в пятницу, 27 июля, в 21:30 по московскому времени.