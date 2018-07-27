МВД РФ: «Некоторые фанаты едут на Суперкубок для проведения драк»

На официальном сайте МВД РФ опубликовано официальное заявление ведомства перед матчем Суперкубка Россси между «Локомотивом» и ЦСКА в Нижнем Новгороде.

«По имеющейся у правоохранительных органов информации, ряд болельщиков обеих команд планируют совершение противоправных действий как на стадионе, так и в общественных местах города.

В частности, согласно поступившим сведениям, некоторые из них направляются в Нижний Новгород для проведения так называемых договорных драк. Во время матча отдельные болельщики намереваются организовать нарушения общественного порядка с использованием пиротехнических средств и других предметов, опасных для окружающих.

Подразделения МВД России предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка на матче. Официально предупреждаем об установленной законодательством ответственности за нарушения общественного порядка в период проведения спортивных соревнований», – говорится в заявлении.

Матч «Локомотив» – ЦСКА пройдет в пятницу, 27 июля. Начало встречи в 21:30 по московскому времени.