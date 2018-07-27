Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • МВД РФ: «Некоторые фанаты едут на Суперкубок для проведения драк»

МВД РФ: «Некоторые фанаты едут на Суперкубок для проведения драк»

27 июля 2018, 00:14
18

На официальном сайте МВД РФ опубликовано официальное заявление ведомства перед матчем Суперкубка Россси между «Локомотивом» и ЦСКА в Нижнем Новгороде.

«По имеющейся у правоохранительных органов информации, ряд болельщиков обеих команд планируют совершение противоправных действий как на стадионе, так и в общественных местах города.

В частности, согласно поступившим сведениям, некоторые из них направляются в Нижний Новгород для проведения так называемых договорных драк. Во время матча отдельные болельщики намереваются организовать нарушения общественного порядка с использованием пиротехнических средств и других предметов, опасных для окружающих.

Подразделения МВД России предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка на матче. Официально предупреждаем об установленной законодательством ответственности за нарушения общественного порядка в период проведения спортивных соревнований», – говорится в заявлении.

Матч «Локомотив» – ЦСКА пройдет в пятницу, 27 июля. Начало встречи в 21:30 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алекс88
1532642647
У локо ультрас то никакой .....какая чушь....пришел глава фан движения паровоза в ментовку и заявил о драках....бред же....даже если решили похерачится...то это будет в лесу...в парке...где нет народу...а файеры даже на мордовии есть. Так что брехня
Ответить
Yev
1532649194
Вот из-за таких "фанатов" далёких от футбола, пиарящих только себя любимых, нас штрафуют, матчи без зрителей, нормальные родители с детьми не хотят идти на стадион, а это зараждение традиций. Было же предложение, по моему от ЛДПР выделять таким активным перед матчем манеж и пусть мутузят друг друга, пар выпускают и людям на стадионе мешать не будут.
Ответить
3a zenit
1532650326
думаю это просто надуманный повод замотать стадион в "ежовые рукавицы"(крч типо только ЧМ кончился,чтоб мордой в дерьмо не ляпнуть)
Ответить
Рубик Докоян
1532663953
Если есть оперативная информация, контора должна сработать не упреждение, а не постфактум.
Ответить
lloegr
1532673246
о ужас, защити нас, доблестный МВД РФ!
Ответить
OfaZavr
1532674614
ну раз есть такие сведения то нужно предпринять все меры чтобы подобного не допустить.
Ответить
zigbert
1532676083
Для кого то футбол не является главным при посещении стадиона.
Ответить
кузнецов артем
1532679843
Паспорт болельщика вводите быстрей и можно будет сразу отсеивать таких "болельщиков"
Ответить
Cobold
1532690569
МВД заранее подстраховывается типа "поступившей оперативной информацией", чтобы "развязать" себе руки по использованию силы в отношении болельщиков.
Ответить
нейтральныйкакникто
1532691048
МВД открыл Америку. Давно всем известно , что все эти организации фанов для этого и колесят по стране - шумовой фон , файеры да подраться...
Ответить
Главные новости
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
1
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
4
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
6
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Все новости
Все новости
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
17
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
01:54
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
18
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
13
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
5
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
Вчера, 20:58
5
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:37
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
Вчера, 20:37
53
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
Вчера, 19:44
Тренер «Крыльев» оценил результат матча с «Зенитом»
Вчера, 19:42
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
Вчера, 19:19
2
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
Вчера, 18:24
35
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Спартак»: 19 августа 2026
Вчера, 17:31
3
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 19 августа 2026
Вчера, 15:21
8
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
Вчера, 08:23
7
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
Вчера, 08:17
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
Вчера, 00:56
2
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
18 августа
1
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
18 августа
3
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
18 августа
1
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
18 августа
39
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
18 августа
3
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
18 августа
11
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
18 августа
9
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
18 августа
5
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
18 августа
33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+