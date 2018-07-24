Вице-президент РФС Анохин: «Черчесов лучше Гвардиолы и Зидана. У нас появился супертренер»

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал включение главного тренера сборной России Станислава Черчесова в число претендентов на звание лучшего тренера года. Функционер считает россиянина супертренером.

«Радуюсь, как и все болельщики России, этому событию. Наконец-то у нас появился супертренер. Спасибо ему огромное, что он подарил радость болельщикам России и сделал со сборной результат. Дай бог, чтобы у него все в жизни получалось.

При том результате и качестве игры, что у нас были, дал бы ему первое место. Конечно, он лучше Зинедина Зидана, Дидье Дешама и Хосепа Гвардиолы! У всех есть минусы большие, а у Станислава Саламовича сейчас их мало, поэтому первое место!» – считает Анохин.

Главный трофей Черчесова в тренерской карьере – победа в чемпионате Польши.