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    Вице-президент РФС Анохин: «Черчесов лучше Гвардиолы и Зидана. У нас появился супертренер»

    Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал включение главного тренера сборной России Станислава Черчесова в число претендентов на звание лучшего тренера года. Функционер считает россиянина супертренером.

    «Радуюсь, как и все болельщики России, этому событию. Наконец-то у нас появился супертренер. Спасибо ему огромное, что он подарил радость болельщикам России и сделал со сборной результат. Дай бог, чтобы у него все в жизни получалось.

    При том результате и качестве игры, что у нас были, дал бы ему первое место. Конечно, он лучше Зинедина Зидана, Дидье Дешама и Хосепа Гвардиолы! У всех есть минусы большие, а у Станислава Саламовича сейчас их мало, поэтому первое место!» – считает Анохин.

    Главный трофей Черчесова в тренерской карьере – победа в чемпионате Польши.

    Источник: Sport24

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    24.07.2018 20:12
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 25 июля 2018, 12:29

      Маразм крепчает!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2018, 10:11

      надо же такое сказануть, ужасный бред, даже слово трудно подобрать чтобы назвать то что он сказал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июля 2018, 09:57

      а почему Анохин вообще в футболе он хоть знает что это не регби

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 25 июля 2018, 00:35

      Сколько же они хотят бабла попилить на продлении контракта с Черчесом???
      Такие песни поют, так заливают.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 25 июля 2018, 00:02

      Ну это даже бредом назвать сложно

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +445

      mikatv 24 июля 2018, 22:57

      Господи ну почему РФС набит холуями и идиотами. После такого заявления этого "чиновника" пинком под зад в любой приличной лиге пнули бы, как человека ни хрена не смыслящего в том, чем ему поручено заниматься. А этого, глядишь, еще и повысят.

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 июля 2018, 22:40

      лучший тренер,смешно.Это не тренер вывел своими тупыми заменами сборную в 1/4,а игроки которые захотели играть за Родину!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 24 июля 2018, 22:21

      Я пупею от того, кто у нас в руководстве футбола.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 24 июля 2018, 22:17

      Значит Анофин дурачок из-за того, что он констатирует результат Чемпионата Мира на котором Черчесов проявил себя как большой тренер, а вот те эксперты которые перед ЧМ обсирали сборную? Эти "специалисты" таких оценок в свой адрес не получали, все слушали и как мазахисты ждали провала сборной.
      Поживём увидим, может он окажется прав.
      Саламычу удачи и побед на отборе к Европе!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июля 2018, 21:53

      Сколько же городских сумасшедших в РФС по коридорам шастает, хотя уже давно пора на процедуры...

      4
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