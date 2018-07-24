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  • Вице-президент РФС Анохин: «Черчесов лучше Гвардиолы и Зидана. У нас появился супертренер»

Вице-президент РФС Анохин: «Черчесов лучше Гвардиолы и Зидана. У нас появился супертренер»

24 июля 2018, 20:12
22

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал включение главного тренера сборной России Станислава Черчесова в число претендентов на звание лучшего тренера года. Функционер считает россиянина супертренером.

«Радуюсь, как и все болельщики России, этому событию. Наконец-то у нас появился супертренер. Спасибо ему огромное, что он подарил радость болельщикам России и сделал со сборной результат. Дай бог, чтобы у него все в жизни получалось.

При том результате и качестве игры, что у нас были, дал бы ему первое место. Конечно, он лучше Зинедина Зидана, Дидье Дешама и Хосепа Гвардиолы! У всех есть минусы большие, а у Станислава Саламовича сейчас их мало, поэтому первое место!» – считает Анохин.

Главный трофей Черчесова в тренерской карьере – победа в чемпионате Польши.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Гвардиола Хосеп Зидан Зинедин
Комментарии (22)
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Asbjorn
1532452418
шизофрения продолжается
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Жёлто-синий
1532452891
Как они все зае...всё покажет отбор на евро
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alex1951
1532455808
Тов.Анохин,расскажи нам ,шо такое супер-тренер? Расшифруй,без фанатизма,спокойненько так.... А то непонятки какие то , Существуют - нормальные тренера,хорошие тренера,отличные тренера..... А тут такой титул ! Это что - Бог на Земле?
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Полная Канистра
1532455829
чё это сейчас вице серёга сказал??? такую либерду выложил он вообще того здоров или как?
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zigbert
1532457852
В лице Анохина у нас появился еще один сказочник.
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Рубик Докоян
1532458391
Сколько же городских сумасшедших в РФС по коридорам шастает, хотя уже давно пора на процедуры...
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Викос
1532460086
Я пупею от того, кто у нас в руководстве футбола.
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mikatv
1532462277
Господи ну почему РФС набит холуями и идиотами. После такого заявления этого "чиновника" пинком под зад в любой приличной лиге пнули бы, как человека ни хрена не смыслящего в том, чем ему поручено заниматься. А этого, глядишь, еще и повысят.
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Axe111
1532466179
Ну это даже бредом назвать сложно
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OfaZavr
1532502685
надо же такое сказануть, ужасный бред, даже слово трудно подобрать чтобы назвать то что он сказал.
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