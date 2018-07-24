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  • Лебедев: «С одной стороны, спорт и пиво – вещи несовместимые. С другой, российский футбол нуждается в финансировании»

Лебедев: «С одной стороны, спорт и пиво – вещи несовместимые. С другой, российский футбол нуждается в финансировании»

24 июля 2018, 13:11
16

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев рассказал о возможности возвращения пива на стадионы. В настоящее время данный вопрос находится в стадии рассмотрения.

«Это сложный вопрос, который не имеет однозначного ответа. С одной стороны, парламент принимал решение о запрете продажи и рекламы пива. Все это проводилось под эгидой борьбы за здоровье молодежи. Спорт и алкоголь – вещи несовместимые. Достаточно глупо, когда во время спортивного мероприятия идет реклама пива. То есть мы подталкиваем людей к здоровому образу жизни через спорт и тут же рекламируем алкогольные напитки.

Но тут есть и другая сторона. Российский спорт – будь то хоккей, футбол и так далее, нуждается в финансировании. Советская система, когда спорт финансировался из госбюджета, давно ушла в прошлое. Спорту необходимо выживать – футболу и хоккею нужны деньги на развитие арен, инфраструктуры. Реклама пива, как это ни парадоксально, приносит достаточно большие доходы, которые идут на развитие спорта. Пиво продается на всех стадионах мира, и это не является каким-то препятствием. Не могу сказать, что если мы сохраним продажу пива, как это было на чемпионате мира, то только поэтому завтра все болельщики побегут на трибуны. Но и отказываться от этой идеи не стоит. Нужно глубоко проанализировать ситуацию и подумать.

Что касается высказываний со стороны РПЦ, то при всем моем уважении к религии и Русской православной церкви между ней и футболом нет никакой связи. К тому же у нас по конституции Россия официально светское государство. Вмешательства РПЦ в какие-то вопросы не существует. Давайте найдем возможность сесть и обсудить: законодатели, представители РФС и других спортивных организаций, Минспорта, рекламные агентства, которые занимаются продажами пива, представители крупных пивных компаний. Нужно найти какое-то конкретное решение», – сказал Лебедев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лебедев Игорь
Комментарии (16)
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Eddyson
1532427622
В этих словах вся наша власть. Например: "С одной стороны, коррупция - это плохо и противоправно, но с другой стороны - красиво жить очень хочется".
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Ivan7107
1532427633
Можно не публиковать Лебедева здесь ?! отпишусь если опять этот идиотизм будет здесь!
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Старикан
1532427992
А что тут обсуждать? Однозначно вернуть пиво на стадионы! ...и будет нам счастье, и не такими унылыми покажутся некоторые матчи, и баблосы потекут рекой на стадионы к тому же! Вот только цены бы ещё адекватными были...
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multiscan
1532428501
А может с рекламы пива сразу перейти на рекламу наркотиков? Ух, как доходы взлетят!
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zico2205
1532429584
От пива ничего страшного не будет...Мы в 80-е спокойно проносили на стадион 3-х литровые банки с пивком и классно проводили время...Пиво наоборот- расслабляет..И убирает агрессию....
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Eddyson
1532430208
Проект новой программы по наполнению бюджета для правительства РФ: пиво на стадионах разрешить, туалеты запретить, штраф за справление малой нужды в общественных местах резко повысить. Профит.
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кузнецов артем
1532430323
Если разрешат продавать пиво то у рпл появятся новые спонсоры у клубов появятся спонсоры, доход со стадионов возрастет у некоторых клубов существенно. Но вот я например не пью вообще и на меня это никак не повлияет, но я за доп доход клубам. Еще бы если ввели это с паспортом болельщика чтоб дебоширам запрещать вход на стадион появилась возможность, так я бы сказал что это грамотное продуманное решение
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15112007
1532430926
Слабенькое и качественное пусть продают. Но только не в стекле!
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Blossiya
1532437626
А зачем его (пиво) рекламировать на стадионах? Мы были на разных стадионах мира - там было пиво, но никакой рекламы. В Большом театре в театральном буфете, получается, можно выпить перед спектаклем бокал шампанского, рюмку коньяка или бокал вина - и ничего, никто не вопит о падении нравов, алкоголизме или негативном влиянии алкоголя на искусство. Почему стадион должен быть другим местом? Касаемо, РПЦ- пусть они своей пастве запрещают все, что угодно. Но мы на стадионы не приходим в зависимости от религиозной принадлежности или атеистических убеждений . Так что их выступления ценны только для верующих, а не по национальной принадлежности.
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himik2-62
1532444836
пока будут решать неожиданно придёт осень с зимой,пивандос холодненький в самый раз)))
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