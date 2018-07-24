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    Лебедев: «С одной стороны, спорт и пиво – вещи несовместимые. С другой, российский футбол нуждается в финансировании»

    Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев рассказал о возможности возвращения пива на стадионы. В настоящее время данный вопрос находится в стадии рассмотрения.

    «Это сложный вопрос, который не имеет однозначного ответа. С одной стороны, парламент принимал решение о запрете продажи и рекламы пива. Все это проводилось под эгидой борьбы за здоровье молодежи. Спорт и алкоголь – вещи несовместимые. Достаточно глупо, когда во время спортивного мероприятия идет реклама пива. То есть мы подталкиваем людей к здоровому образу жизни через спорт и тут же рекламируем алкогольные напитки.

    Но тут есть и другая сторона. Российский спорт – будь то хоккей, футбол и так далее, нуждается в финансировании. Советская система, когда спорт финансировался из госбюджета, давно ушла в прошлое. Спорту необходимо выживать – футболу и хоккею нужны деньги на развитие арен, инфраструктуры. Реклама пива, как это ни парадоксально, приносит достаточно большие доходы, которые идут на развитие спорта. Пиво продается на всех стадионах мира, и это не является каким-то препятствием. Не могу сказать, что если мы сохраним продажу пива, как это было на чемпионате мира, то только поэтому завтра все болельщики побегут на трибуны. Но и отказываться от этой идеи не стоит. Нужно глубоко проанализировать ситуацию и подумать.

    Что касается высказываний со стороны РПЦ, то при всем моем уважении к религии и Русской православной церкви между ней и футболом нет никакой связи. К тому же у нас по конституции Россия официально светское государство. Вмешательства РПЦ в какие-то вопросы не существует. Давайте найдем возможность сесть и обсудить: законодатели, представители РФС и других спортивных организаций, Минспорта, рекламные агентства, которые занимаются продажами пива, представители крупных пивных компаний. Нужно найти какое-то конкретное решение», – сказал Лебедев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2018 13:11
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 июля 2018, 18:40

      Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!
      Когда одни СПАИВАЮТ, обогащаются и получают бешеные деньги, за счёт УХУДШЕНИЯ здоровья миллионов!!!
      Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу.
      Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране.
      Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения.
      Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ.
      Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу!
      Раз и НАВСЕГДА!!!
      Пиво на стадионах – это очень ПЛОХО!!!
      От пива ВРЕДА во сто крат больше, чем от него поступает в бюджет!
      Обогащается КУЧКА пивоваров и лоббистов, типа Колоскова, Прядкина и прочих чиновников РФС, а ВРЕД получают миллионы болельщиков и суммы ВРЕДА не сопоставимые.
      Как Лебедев это не понимает?
      Госдума ЗАПРЕТИЛА и ТОЧКА!
      Возврата нет и быть НЕ МОЖЕТ!!!
      Чиновникам бы только откаты получать от пивоваров за проталкивание на стадионы.
      А на подрастающее поколение им ГЛУБОКО наплевать!
      Их собственное благополучие выше здорового образа жизни нашей молодёжи.
      Пиво надо ГНАТЬ со стадионов!
      Пиво и спорт НЕСОВМЕСТИМЫ!
      Пиво на стадионах – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

      -1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 24 июля 2018, 18:07

      пока будут решать неожиданно придёт осень с зимой,пивандос холодненький в самый раз)))

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 июля 2018, 17:59

      "спорт и пиво – вещи несовместимые"
      Мы на площадке лет с 15 играли в футбол на пиво.Кто проиграл,тот и бежал в магазин.
      "Советская система, когда спорт финансировался из госбюджета, давно ушла в прошлое."
      А скоро уйдёт в прошлое финансирование пенсий,образования,здравоохранения.Короче,бюджета едва хватает на власть,и тех,кто её обслуживает и защищает
      "Что касается высказываний со стороны РПЦ,"
      Блин,не нашёл ,что они говорили.Наверное, Гундяев и Ко хотят около каждого стадиона построить церковь? А что? Перед началом матча 40000 болел приходят,покупают 2 свечи(1 за здравие своей команды,а 2 за упокой чужой).Хорошие деньги можно поднять.

      1
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 24 июля 2018, 16:07

      А зачем его (пиво) рекламировать на стадионах?
      Мы были на разных стадионах мира - там было пиво, но никакой рекламы.
      В Большом театре в театральном буфете, получается, можно выпить перед спектаклем бокал шампанского, рюмку коньяка или бокал вина - и ничего, никто не вопит о падении нравов, алкоголизме или негативном влиянии алкоголя на искусство. Почему стадион должен быть другим местом?
      Касаемо, РПЦ- пусть они своей пастве запрещают все, что угодно. Но мы на стадионы не приходим в зависимости от религиозной принадлежности или атеистических убеждений . Так что их выступления ценны только для верующих, а не по национальной принадлежности.

      5
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 июля 2018, 14:27

      Все равно вне стадионов все сидят смотрят футбол и пьют пиво
      ..

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 24 июля 2018, 14:15

      Слабенькое и качественное пусть продают. Но только не в стекле!

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 июля 2018, 14:05

      Если разрешат продавать пиво то у рпл появятся новые спонсоры у клубов появятся спонсоры, доход со стадионов возрастет у некоторых клубов существенно. Но вот я например не пью вообще и на меня это никак не повлияет, но я за доп доход клубам. Еще бы если ввели это с паспортом болельщика чтоб дебоширам запрещать вход на стадион появилась возможность, так я бы сказал что это грамотное продуманное решение

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 24 июля 2018, 14:03

      Проект новой программы по наполнению бюджета для правительства РФ: пиво на стадионах разрешить, туалеты запретить, штраф за справление малой нужды в общественных местах резко повысить. Профит.

      11
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt > Eddyson 24 июля 2018, 16:20

      дело говоришь:)

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Eddyson 24 июля 2018, 20:19

      удали быстрее пока они это не прочитали!))

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 24 июля 2018, 13:53

      От пива ничего страшного не будет...Мы в 80-е спокойно проносили на стадион 3-х литровые банки с пивком и классно проводили время...Пиво наоборот- расслабляет..И убирает агрессию....

      5
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 24 июля 2018, 13:35

      А может с рекламы пива сразу перейти на рекламу наркотиков? Ух, как доходы взлетят!

      -2
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