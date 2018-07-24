Лебедев: «С одной стороны, спорт и пиво – вещи несовместимые. С другой, российский футбол нуждается в финансировании»

Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!
Когда одни СПАИВАЮТ, обогащаются и получают бешеные деньги, за счёт УХУДШЕНИЯ здоровья миллионов!!!
Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу.
Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране.
Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения.
Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ.
Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу!
Раз и НАВСЕГДА!!!
Пиво на стадионах – это очень ПЛОХО!!!
От пива ВРЕДА во сто крат больше, чем от него поступает в бюджет!
Обогащается КУЧКА пивоваров и лоббистов, типа Колоскова, Прядкина и прочих чиновников РФС, а ВРЕД получают миллионы болельщиков и суммы ВРЕДА не сопоставимые.
Как Лебедев это не понимает?
Госдума ЗАПРЕТИЛА и ТОЧКА!
Возврата нет и быть НЕ МОЖЕТ!!!
Чиновникам бы только откаты получать от пивоваров за проталкивание на стадионы.
А на подрастающее поколение им ГЛУБОКО наплевать!
Их собственное благополучие выше здорового образа жизни нашей молодёжи.
Пиво надо ГНАТЬ со стадионов!
Пиво и спорт НЕСОВМЕСТИМЫ!
Пиво на стадионах – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев рассказал о возможности возвращения пива на стадионы. В настоящее время данный вопрос находится в стадии рассмотрения.
«Это сложный вопрос, который не имеет однозначного ответа. С одной стороны, парламент принимал решение о запрете продажи и рекламы пива. Все это проводилось под эгидой борьбы за здоровье молодежи. Спорт и алкоголь – вещи несовместимые. Достаточно глупо, когда во время спортивного мероприятия идет реклама пива. То есть мы подталкиваем людей к здоровому образу жизни через спорт и тут же рекламируем алкогольные напитки.
Но тут есть и другая сторона. Российский спорт – будь то хоккей, футбол и так далее, нуждается в финансировании. Советская система, когда спорт финансировался из госбюджета, давно ушла в прошлое. Спорту необходимо выживать – футболу и хоккею нужны деньги на развитие арен, инфраструктуры. Реклама пива, как это ни парадоксально, приносит достаточно большие доходы, которые идут на развитие спорта. Пиво продается на всех стадионах мира, и это не является каким-то препятствием. Не могу сказать, что если мы сохраним продажу пива, как это было на чемпионате мира, то только поэтому завтра все болельщики побегут на трибуны. Но и отказываться от этой идеи не стоит. Нужно глубоко проанализировать ситуацию и подумать.
Что касается высказываний со стороны РПЦ, то при всем моем уважении к религии и Русской православной церкви между ней и футболом нет никакой связи. К тому же у нас по конституции Россия официально светское государство. Вмешательства РПЦ в какие-то вопросы не существует. Давайте найдем возможность сесть и обсудить: законодатели, представители РФС и других спортивных организаций, Минспорта, рекламные агентства, которые занимаются продажами пива, представители крупных пивных компаний. Нужно найти какое-то конкретное решение», – сказал Лебедев.