Лебедев: «С одной стороны, спорт и пиво – вещи несовместимые. С другой, российский футбол нуждается в финансировании»

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев рассказал о возможности возвращения пива на стадионы. В настоящее время данный вопрос находится в стадии рассмотрения.

«Это сложный вопрос, который не имеет однозначного ответа. С одной стороны, парламент принимал решение о запрете продажи и рекламы пива. Все это проводилось под эгидой борьбы за здоровье молодежи. Спорт и алкоголь – вещи несовместимые. Достаточно глупо, когда во время спортивного мероприятия идет реклама пива. То есть мы подталкиваем людей к здоровому образу жизни через спорт и тут же рекламируем алкогольные напитки.

Но тут есть и другая сторона. Российский спорт – будь то хоккей, футбол и так далее, нуждается в финансировании. Советская система, когда спорт финансировался из госбюджета, давно ушла в прошлое. Спорту необходимо выживать – футболу и хоккею нужны деньги на развитие арен, инфраструктуры. Реклама пива, как это ни парадоксально, приносит достаточно большие доходы, которые идут на развитие спорта. Пиво продается на всех стадионах мира, и это не является каким-то препятствием. Не могу сказать, что если мы сохраним продажу пива, как это было на чемпионате мира, то только поэтому завтра все болельщики побегут на трибуны. Но и отказываться от этой идеи не стоит. Нужно глубоко проанализировать ситуацию и подумать.

Что касается высказываний со стороны РПЦ, то при всем моем уважении к религии и Русской православной церкви между ней и футболом нет никакой связи. К тому же у нас по конституции Россия официально светское государство. Вмешательства РПЦ в какие-то вопросы не существует. Давайте найдем возможность сесть и обсудить: законодатели, представители РФС и других спортивных организаций, Минспорта, рекламные агентства, которые занимаются продажами пива, представители крупных пивных компаний. Нужно найти какое-то конкретное решение», – сказал Лебедев.