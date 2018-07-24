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Защитник ЦСКА Магнуссон: «Мне приходилось играть и в атаке»

24 июля 2018, 08:16
2

Новичок ЦСКА защитник Хердур Магнуссон рассказал, что сможет заменить Понтуса Вернблума в составе армейского клуба не только при игре в защите, но и в нападении.

— Вас называют заменой шведу Вернблуму...

— Знаю этого футболиста. Он покинул ЦСКА незадолго до моего прихода. Мы не знакомы лично, но я знаю его как отличного игрока.

— В прошлом сезоне из-за травм нападающих ему приходилось играть в атаке. Вы готовы к этому?

— Мне приходилось играть на этой позиции, у меня также есть опыт выступления в полузащите. Я готов к такому повороту событий, готов обсуждать с тренером, где и как мне играть в ЦСКА. Для меня неважно, какую позицию занимать. Я готов приносить пользу команде и выкладываться на максимум на любом участке поля.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Магнуссон Хердур
Комментарии (2)
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Randy Ram
1532421554
В принципе...Щенников, Васин, этот исландец и Фернандес - не самая плохая линия обороны. Так что более менее малой кровью, думаю, получится у ЦСКА распрощаться с Березуцкими и Игнашевичем.
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