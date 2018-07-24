Защитник ЦСКА Магнуссон: «Мне приходилось играть и в атаке»

Новичок ЦСКА защитник Хердур Магнуссон рассказал, что сможет заменить Понтуса Вернблума в составе армейского клуба не только при игре в защите, но и в нападении.

— Вас называют заменой шведу Вернблуму...

— Знаю этого футболиста. Он покинул ЦСКА незадолго до моего прихода. Мы не знакомы лично, но я знаю его как отличного игрока.

— В прошлом сезоне из-за травм нападающих ему приходилось играть в атаке. Вы готовы к этому?

— Мне приходилось играть на этой позиции, у меня также есть опыт выступления в полузащите. Я готов к такому повороту событий, готов обсуждать с тренером, где и как мне играть в ЦСКА. Для меня неважно, какую позицию занимать. Я готов приносить пользу команде и выкладываться на максимум на любом участке поля.