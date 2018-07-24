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    Защитник ЦСКА Магнуссон: «Мне приходилось играть и в атаке»

    Новичок ЦСКА защитник Хердур Магнуссон рассказал, что сможет заменить Понтуса Вернблума в составе армейского клуба не только при игре в защите, но и в нападении.

    — Вас называют заменой шведу Вернблуму...

    — Знаю этого футболиста. Он покинул ЦСКА незадолго до моего прихода. Мы не знакомы лично, но я знаю его как отличного игрока.

    — В прошлом сезоне из-за травм нападающих ему приходилось играть в атаке. Вы готовы к этому?

    — Мне приходилось играть на этой позиции, у меня также есть опыт выступления в полузащите. Я готов к такому повороту событий, готов обсуждать с тренером, где и как мне играть в ЦСКА. Для меня неважно, какую позицию занимать. Я готов приносить пользу команде и выкладываться на максимум на любом участке поля.

    Источник: Известия

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    24.07.2018 08:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 24 июля 2018, 11:39

      В принципе...Щенников, Васин, этот исландец и Фернандес - не самая плохая линия обороны. Так что более менее малой кровью, думаю, получится у ЦСКА распрощаться с Березуцкими и Игнашевичем.

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      Рейтинг: +526

      Randy Ram > АрбузБушь 26 июля 2018, 10:30

      При всём уважении к Набабкину...на основу он не тянет.

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