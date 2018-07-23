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  • РПЦ – о продаже пива на стадионах: «Мы против этого. Православный не значит пьяный»

РПЦ – о продаже пива на стадионах: «Мы против этого. Православный не значит пьяный»

23 июля 2018, 23:19
36

В пятницу главы Татарстана Рустам Минниханов попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос о продаже пива на стадионах. Во время разговора Минниханов отметил, что поднял этот вопрос, заботясь «о наших братьях православных». Сам Миниханов – мусульманин.

Русская православная церковь отреагировала на эту инициативу.

«Мы категорически против такого предложения.

Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя.

Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом», – заявил руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин.

Путин рассмотрит вопрос о продаже пива на российских стадионах

Источник: РИА «Новости»
Россия
Комментарии (36)
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Kulima
1532377778
Ну вот ваших комментариев для полной картины пи*деца не хватало
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Project Бабангида
1532378231
на солнце глянешь, и понимаешь что все эти РПЦ от лукавого
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alex1951
1532378814
Футбол без пива ,что церковь без кагора (Д.Инфантино)
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Dellleone
1532378822
А что скажите на счет вил, яхт и майбахов? Ой, да ну вас короче... аж тошно. Градус лицимерия зашкаливает. .
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mialkov
1532379812
"Православный не значит пьяный...", но и пиво - не значит пьянство! Кто захочет - тот напьется и кагором... А культурное употребление пива на стадионах позволяется практически во всем мире!
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ufos73
1532380161
Сидят все в золоте ездят на люксовых машинах, личных катерах и самолетах, и рассказывают нам про грехи... Как вообще такое может быть????
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Усы Газаева
1532380671
как-то надо было сходить на лекцию перед проведением крещения сына моего друга. На ней должны были рассказать о том как все пройдет и какое у нас отношение к богу. Чтоб пройти в аудиторию нужно было купить бахилы...а так как в церкви все бесплатно, но за пожертвования , то мы с моим другом потратили на 2 пары бахил 500 р. Это был самый четкий развод и пример маркетинга от рпц. Не знаю зачем написал это, но отношение именно к нашей пц крайне негативное . Как говорится : барыги от бога!
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la verdad
1532381963
Может разрешить попам продавать Кагор на стадионах?. Что они на это скажут?))) Обидятся наверное :)))
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wobaekat
1532382506
Во-первых, Россия многоконфессионная страна. Во-вторых, количество неверующих, к счастью, от года к году растет. В-третьих, наш футбол без ста грамм смотреть невозможно В-четвёртых, не стоит хотя бы в футбол вмешиваться. Спорт вне политики и религии.
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spam2009
1532396597
а сами когор жрут литрами и гоняют на геликах потом
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