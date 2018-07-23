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    РПЦ – о продаже пива на стадионах: «Мы против этого. Православный не значит пьяный»

    В пятницу главы Татарстана Рустам Минниханов попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос о продаже пива на стадионах. Во время разговора Минниханов отметил, что поднял этот вопрос, заботясь «о наших братьях православных». Сам Миниханов – мусульманин.

    Русская православная церковь отреагировала на эту инициативу.

    «Мы категорически против такого предложения.

    Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя.

    Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом», – заявил руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин.

    Путин рассмотрит вопрос о продаже пива на российских стадионах

    Источник: РИА «Новости»

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    23.07.2018 23:19
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    Комментарии34
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 июля 2018, 12:07

      А православный значит раб ? Дайте людям самим решать.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июля 2018, 10:22

      главное хорошая организация и грамотные меры безопасности тогда все будет нормально. во многих странах продают пиво на стадионе но там так все отлажено что ничего плохого не возникает. да и вообще занимайтесь своим делом а тут как-нибудь сами разберутся. на хоккее вон пиво давно продают но РПЦ туда почему не лезет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 24 июля 2018, 09:28

      На хоккее болельщикам продают пиво, и ни каких эксцессов нет. Все дело в организации мероприятия.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 24 июля 2018, 09:18

      Не дело это РПЦ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 24 июля 2018, 08:50

      А кагор , можно ! Получается !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 июля 2018, 07:50

      Русские пьют квас.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 июля 2018, 07:42

      Ой, что так? А ведь в 90-е, когда без пошлины, под видом гум. помощи ввозили и продавали табак и спиртное были совсем не против, выиграв только на акцизах 1 000 000 000 руб. Или тогда православные были другие? Или сейчас просто лакомый кусок проносят мимо их рта. И вообще, какого рожна они нам указывают, есть у них попы в церквях и монахи в монастырях, которые у них на зарплате, вот им пусть и указывают.

      5
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > kykyi 24 июля 2018, 08:34

      Пардон, выгода была 1 000 000 000 000 (триллион) руб.

      1
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 24 июля 2018, 07:12

      Вас забыли спросить нищебродов

      1
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 24 июля 2018, 04:43

      а сами когор жрут литрами и гоняют на геликах потом

      8
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      Рейтинг: +3282

      woyser 24 июля 2018, 03:18

      Провакационная информация. Чистой воды сталкивание людей разных конфессий. Религия и политика должны быть вне спорта! И Бомбардир не должен допускать такую информацию к себе на сайт и так уже дескридитировали себя как грязная желтуха. Видать у руля находятся чернопиарщики, для которых срач и грязь самое главное, а спортивная состовляющая на последнем месте.

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