В пятницу главы Татарстана Рустам Минниханов попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос о продаже пива на стадионах. Во время разговора Минниханов отметил, что поднял этот вопрос, заботясь «о наших братьях православных». Сам Миниханов – мусульманин.

Русская православная церковь отреагировала на эту инициативу.

«Мы категорически против такого предложения.

Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя.

Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом», – заявил руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин.

Путин рассмотрит вопрос о продаже пива на российских стадионах