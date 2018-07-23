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    Терри: «Я не завершал карьеру»

    Бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри не собирается завершать свою профессиональную карьеру.

    Вчера появилась информация о том, что экс-защитник «Астон Виллы» принял решение уйти из футбола и стать телевизионным экспертом на канале Sky Sports.

    «Просто чтобы прояснить, я не завершал карьеру. Сейчас я наслаждаюсь отпуском со своей семьей и взвешиваю все варианты», – написал Терри в инстаграме.

    В прошлом сезоне Терри провел в составе «Астон Виллы» 36 матчей во всех турнирах, забив один гол.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    23.07.2018 10:07
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 12:27

      Молодец. Играет и держит форму.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 23 июля 2018, 11:04

      А в ЦСКА пробовали выйти на него? Дешевый, но опытный игрок...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Бомбардиръ 23 июля 2018, 11:55

      он такую зарплату запросит....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > 84aivengo 23 июля 2018, 12:16

      Напомнят ему о возрасте и о перспективе игры в ЛЧ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Бомбардиръ 23 июля 2018, 12:23

      ему плевать... в таком возрасте как у него бабло зарабатывают в сша или азии

      1
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      ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > 84aivengo 23 июля 2018, 12:32

      Мало ли бабла он накопил за свою долгую и счастливую футбольную жизнь, чтобы потом чуть-чуть добавить к своему состоянию поиграв где-нибудь в безвестности?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 июля 2018, 10:52

      больше его запомнят по поводу любовных похождений...

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июля 2018, 10:20

      Футбольный долгожитель...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 10:12

      Её завершили за тебя разного рода около спортивные таблоиды и сайты. Хорошо, что не грязь вылили, а то бы сейчас в бассейне её смывал...

      2
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