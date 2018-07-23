Терри: «Я не завершал карьеру»

Бывший капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри не собирается завершать свою профессиональную карьеру.

Вчера появилась информация о том, что экс-защитник «Астон Виллы» принял решение уйти из футбола и стать телевизионным экспертом на канале Sky Sports.

«Просто чтобы прояснить, я не завершал карьеру. Сейчас я наслаждаюсь отпуском со своей семьей и взвешиваю все варианты», – написал Терри в инстаграме.

В прошлом сезоне Терри провел в составе «Астон Виллы» 36 матчей во всех турнирах, забив один гол.