Агент: «ЦСКА интересуется Габриэлом? В таком случае ждем от него предложения»

Агент Нильсон Моура, представляющий интересы полузащитника «Леганеса» Габриэла, заявил, что ждет от ЦСКА предложения по 24-летнему футболисту.

Ранее сообщалось, что московский клуб проявляет к бразильцу интерес.

«Правда ли, что ЦСКА интересуется Габриэлом? В таком случае ждeм от москвичей предложения!» – сказал Моура.

В сезоне-2017/2018 Габриэл провел 29 матчей в Примере, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Срок его контракта с «Леганесом» рассчитан до июня 2021 года.