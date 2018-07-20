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  • Путин: «Хочу, чтобы мне предъявили план использования каждого объекта чемпионата мира-2018»

Путин: «Хочу, чтобы мне предъявили план использования каждого объекта чемпионата мира-2018»

20 июля 2018, 19:41
15

Президент России Владимир Путин на заседании в Калининграде затронул тему дальнейшего использования объектов чемпионата мира-2018. Политик попросил подготовить соответствующие планы.

«Позитивные отзывы получила созданная инфрастуктура — спортивные арены. Они должны работать и после завершения ЧМ-2018. Именно для этого они и создавались. Прошу учесть задачу эффективного использования спортивной инфраструктуры при корректировке федерального бюджета на 2018 год и отразить еe в бюджете на 2019-21 годы. Поддержка программ развития объектов ЧМ продлится.

Хотел бы, чтобы мне показали план использования каждого объекта. Передаeте – хорошо. Если загружаете объект чем-то – чем? В какие сроки? Кто собственник? Всe должно быть конкретно. Это не должны быть общие пожелания. Если будут общие пожелания, то появится много желающих открыть какие-нибудь рынки», – считает Путин.

Также президент отметил игру сборной России на турнире.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Путин Владимир
Комментарии (15)
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Усы Газаева
1532105543
то есть об этом не было мыслей перед ЧМ!?
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mihail200606
1532105754
если после дождей стадионы не затопит или не подмоет ...))) а вообще интересно до ЧМ о чем думали?
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Александр52
1532106596
Об этом надо было думать до подачи заявки на проведение ЧМ. Вообще то такие стадионы нужны для футбола, там же внутри футбольное поле, для этого они и строились. Эти стадионы должны стать основами футбольных команд и не иначе. Всё остальное разовые приблуды.
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headdevil
1532107123
Вообще-то футбольные стадионы строят, чтобы футбольные команды играли в футбол. Ему ща план распила напишут и будут там помидоры выращивать. Поле же, че.
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САДЫЧОК
1532112560
Согласен с Путиным !... Единственное что еще ,надо вернуть пенсии народу !... В принципе стадиончики подождут !
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Ю.Н.К.
1532115808
Доходы России от проведения ЧМ по футболу 2018 года будут более чем в 10 раз ниже затрат на его организацию. При этом выручка, которую получит FIFA, составит рекордные $6,4 млрд, подсчитали аналитики Swiss Appraisal Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/business/10/12/2015/566989829a7947f342dcd6e5
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yorgenbarenz
1532116195
"После нас,хоть потоп...."Вот ливнями и испытывают новые арены)).А если серьёзно,то опять вылезает вопрос : Вот зачем такие арены нефутбольным городам: Саранску,Нижнему,Сочи,Калининграду?Как они теперь будут выкручиваться?Билетами отбиться не получится,магазинами уже не удивишь-полно их кругом.Хомут на шею трудовому народу.Такие арены и футбольным городам большая нагрузка.
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Ю.Н.К.
1532116812
Прежний рекорд дороговизны принадлежал ЧМ-2014 в Бразилии, где власти потратили $11,6 млрд и столкнулись с массовыми протестами местного населения. «Нам не нужен чемпионат мира, нам нужны деньги на больницы и систему образования», — говорилось на плакатах протестующих. Граждане заявили, что половину суммы, выделенной на подготовку к чемпионату, разворовали чиновники-коррупционеры. В России ситуация похожая — с урезанием социальных статей расходов, коррупцией, правда, без митингов. В первой части доклада «Золотой мундиаль» ЦАП сообщил о завышенных расходах на подготовку 11 стадионов к чемпионату, а также привел сравнительную стоимость аналогичных стадионов в Европе. Отмечается, что после Олимпиады в Сочи правительство стало более тщательно прятать расходы, скрывая детали и затрудняя общественную антикоррупционную экспертизу. Однако основных бенефициаров футбольных строек все же можно установить. Большую часть бюджетных средств на подготовку ЧМ-2018 получило шесть человек, которые стоят за фирмами-генподрядчками. Первые три строчки импровизированного рейтинга занимают депутат из Татарстана Равиль Зиганшин, а также «короли госзаказа» Арас Агаларов и Геннадий Тимченко, которых называют друзьями Владимира Путина. На их фирмы приходится порядка 75% всей суммы, потраченной на возведение стадионов. Далее по списку идут Олег Дерипаска и его бизнес-партнер Егор Андреев, а также братья Пумпянские. Сколько именно миллиардов осело в карманах этих людей, сказать сложно, так как данные по субподрядчикам закрыты от общественности.
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BRO_football
1532117436
Путин может болтать всё что угодно. Не факт, что всё это действительно будет исполнено. Проверено временем! Напомните мне, как там олимпийские объекты в Сочи поживают спустя 4 года? Стадион Фишт только футбольным сделали. А остальное?
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alex1951
1532118553
Пусть в Кремле изобретут новую должность: Министр по использованию спортивных арен ЧМ2018 года. Это станет головной болью несчастного министра. Зато будет с кого спросить))))
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