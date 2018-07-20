Путин: «Хочу, чтобы мне предъявили план использования каждого объекта чемпионата мира-2018»

Президент России Владимир Путин на заседании в Калининграде затронул тему дальнейшего использования объектов чемпионата мира-2018. Политик попросил подготовить соответствующие планы.

«Позитивные отзывы получила созданная инфрастуктура — спортивные арены. Они должны работать и после завершения ЧМ-2018. Именно для этого они и создавались. Прошу учесть задачу эффективного использования спортивной инфраструктуры при корректировке федерального бюджета на 2018 год и отразить еe в бюджете на 2019-21 годы. Поддержка программ развития объектов ЧМ продлится.

Хотел бы, чтобы мне показали план использования каждого объекта. Передаeте – хорошо. Если загружаете объект чем-то – чем? В какие сроки? Кто собственник? Всe должно быть конкретно. Это не должны быть общие пожелания. Если будут общие пожелания, то появится много желающих открыть какие-нибудь рынки», – считает Путин.

Также президент отметил игру сборной России на турнире.