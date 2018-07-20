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    Путин: «Хочу, чтобы мне предъявили план использования каждого объекта чемпионата мира-2018»

    Президент России Владимир Путин на заседании в Калининграде затронул тему дальнейшего использования объектов чемпионата мира-2018. Политик попросил подготовить соответствующие планы.

    «Позитивные отзывы получила созданная инфрастуктура — спортивные арены. Они должны работать и после завершения ЧМ-2018. Именно для этого они и создавались. Прошу учесть задачу эффективного использования спортивной инфраструктуры при корректировке федерального бюджета на 2018 год и отразить еe в бюджете на 2019-21 годы. Поддержка программ развития объектов ЧМ продлится.

    Хотел бы, чтобы мне показали план использования каждого объекта. Передаeте – хорошо. Если загружаете объект чем-то – чем? В какие сроки? Кто собственник? Всe должно быть конкретно. Это не должны быть общие пожелания. Если будут общие пожелания, то появится много желающих открыть какие-нибудь рынки», – считает Путин.

    Также президент отметил игру сборной России на турнире.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2018 19:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 22 июля 2018, 04:03

      ВВП всегда говорит правильные слова , но они, слова , с поразительной точностью расходятся с тем ,что сделано , со 100 % точностью наоборот.

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 21 июля 2018, 02:09

      В Питере будет использоваться по назначению, для остальных «какие-нибудь рынки» не худший вариант.

      0
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 20 июля 2018, 23:29

      Пусть в Кремле изобретут новую должность:
      Министр по использованию спортивных арен ЧМ2018 года.
      Это станет головной болью несчастного министра.
      Зато будет с кого спросить))))

      2
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      Рейтинг: +12115

      BRO_football 20 июля 2018, 23:10

      Путин может болтать всё что угодно. Не факт, что всё это действительно будет исполнено. Проверено временем!
      Напомните мне, как там олимпийские объекты в Сочи поживают спустя 4 года? Стадион Фишт только футбольным сделали. А остальное?

      3
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 > BRO_football 20 июля 2018, 23:09

      Полное запустение

      0
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      Рейтинг: +26

      Ю.Н.К. 20 июля 2018, 23:00

      Прежний рекорд дороговизны принадлежал ЧМ-2014 в Бразилии, где власти потратили $11,6 млрд и столкнулись с массовыми протестами местного населения. «Нам не нужен чемпионат мира, нам нужны деньги на больницы и систему образования», — говорилось на плакатах протестующих. Граждане заявили, что половину суммы, выделенной на подготовку к чемпионату, разворовали чиновники-коррупционеры. В России ситуация похожая — с урезанием социальных статей расходов, коррупцией, правда, без митингов.

      В первой части доклада «Золотой мундиаль» ЦАП сообщил о завышенных расходах на подготовку 11 стадионов к чемпионату, а также привел сравнительную стоимость аналогичных стадионов в Европе. Отмечается, что после Олимпиады в Сочи правительство стало более тщательно прятать расходы, скрывая детали и затрудняя общественную антикоррупционную экспертизу. Однако основных бенефициаров футбольных строек все же можно установить. Большую часть бюджетных средств на подготовку ЧМ-2018 получило шесть человек, которые стоят за фирмами-генподрядчками.

      Первые три строчки импровизированного рейтинга занимают депутат из Татарстана Равиль Зиганшин, а также «короли госзаказа» Арас Агаларов и Геннадий Тимченко, которых называют друзьями Владимира Путина. На их фирмы приходится порядка 75% всей суммы, потраченной на возведение стадионов. Далее по списку идут Олег Дерипаска и его бизнес-партнер Егор Андреев, а также братья Пумпянские. Сколько именно миллиардов осело в карманах этих людей, сказать сложно, так как данные по субподрядчикам закрыты от общественности.

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      Рейтинг: +2618

      yorgenbarenz 20 июля 2018, 22:49

      "После нас,хоть потоп...."Вот ливнями и испытывают новые арены)).А если серьёзно,то опять вылезает вопрос : Вот зачем такие арены нефутбольным городам: Саранску,Нижнему,Сочи,Калининграду?Как они теперь будут выкручиваться?Билетами отбиться не получится,магазинами уже не удивишь-полно их кругом.Хомут на шею трудовому народу.Такие арены и футбольным городам большая нагрузка.

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      Рейтинг: +26

      Ю.Н.К. 20 июля 2018, 22:43

      Доходы России от проведения ЧМ по футболу 2018 года будут более чем в 10 раз ниже затрат на его организацию. При этом выручка, которую получит FIFA, составит рекордные $6,4 млрд, подсчитали аналитики Swiss Appraisal

      Подробнее на РБК:
      https://www.rbc.ru/business/10/12/2015/566989829a7947f342dcd6e5

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 20 июля 2018, 21:49

      Согласен с Путиным !... Единственное что еще ,надо вернуть пенсии народу !... В принципе стадиончики подождут !

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      Рейтинг: +483

      headdevil 20 июля 2018, 20:18

      Вообще-то футбольные стадионы строят, чтобы футбольные команды играли в футбол. Ему ща план распила напишут и будут там помидоры выращивать. Поле же, че.

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 20 июля 2018, 20:09

      Об этом надо было думать до подачи заявки на проведение ЧМ. Вообще то такие стадионы нужны для футбола, там же внутри футбольное поле, для этого они и строились. Эти стадионы должны стать основами футбольных команд и не иначе. Всё остальное разовые приблуды.

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