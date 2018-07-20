Путин: «Сборная России на ЧМ-2018 поразила качеством игры, упорством и стойкостью»

Президент России Владимир Путин резюмировал выступление сборной нашей страны на чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала.

«Отмечу добротную, бескомпромиссную игру нашей сборной, подарившую российским болельщикам долгожданную радость побед. Благодарю главного тренера Станислава Черчесова.

И главный тренер, и его штаб, вся система обеспечения и сами ребята сражались достойно. Были настоящей командой, поразили всех стойкостью и упорством, качеством игры», – сказал президент на заседании в Калининграде.

Следующий матч сборная России проведет в сентябре.