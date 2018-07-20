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    Путин: «Сборная России на ЧМ-2018 поразила качеством игры, упорством и стойкостью»

    Президент России Владимир Путин резюмировал выступление сборной нашей страны на чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала.

    «Отмечу добротную, бескомпромиссную игру нашей сборной, подарившую российским болельщикам долгожданную радость побед. Благодарю главного тренера Станислава Черчесова.

    И главный тренер, и его штаб, вся система обеспечения и сами ребята сражались достойно. Были настоящей командой, поразили всех стойкостью и упорством, качеством игры», – сказал президент на заседании в Калининграде.

    Следующий матч сборная России проведет в сентябре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2018 19:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 22 июля 2018, 07:56

      О плохом не принято.....
      Передышка нужна.
      Народу надо батарейки зарядить....
      А негатив ?
      Его ещще будет,нэ спэши!

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 21 июля 2018, 02:32

      как все обмельчали - две победы над аутсайдерами , две вымученные ничьи . одно крупное поражение...... И это называется Бескомпромиссная и долгожданная .......Качество игры......Умеет ВВП преподнести дерьмо как деликатес, и многие проглатывают с удовольствием...... Не подавитесь ........

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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 20 июля 2018, 20:27

      Качество оборонительных действий, да. Но не качество игры, к сожалению.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 20 июля 2018, 19:09

      Качество игры было точно "поразительным". Особенно после двух автоголов.

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