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  • Путин: «Сборная России на ЧМ-2018 поразила качеством игры, упорством и стойкостью»

Путин: «Сборная России на ЧМ-2018 поразила качеством игры, упорством и стойкостью»

20 июля 2018, 19:03
4

Президент России Владимир Путин резюмировал выступление сборной нашей страны на чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала.

«Отмечу добротную, бескомпромиссную игру нашей сборной, подарившую российским болельщикам долгожданную радость побед. Благодарю главного тренера Станислава Черчесова.

И главный тренер, и его штаб, вся система обеспечения и сами ребята сражались достойно. Были настоящей командой, поразили всех стойкостью и упорством, качеством игры», – сказал президент на заседании в Калининграде.

Следующий матч сборная России проведет в сентябре.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Путин Владимир
Комментарии (4)
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multiscan
1532102971
Качество игры было точно "поразительным". Особенно после двух автоголов.
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Михаил Спартач
1532107635
Качество оборонительных действий, да. Но не качество игры, к сожалению.
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нейтральныйкакникто
1532129540
как все обмельчали - две победы над аутсайдерами , две вымученные ничьи . одно крупное поражение...... И это называется Бескомпромиссная и долгожданная .......Качество игры......Умеет ВВП преподнести дерьмо как деликатес, и многие проглатывают с удовольствием...... Не подавитесь ........
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alex1951
1532235394
О плохом не принято..... Передышка нужна. Народу надо батарейки зарядить.... А негатив ? Его ещще будет,нэ спэши!
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