Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Сорокин: «После завершения ЧМ-2018 чувствую опустошение. Девять лет работы подошли к концу»

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о своих эмоциях, которые он испытывает после завершения чемпионата мира-2018. Турнир прошел в России с 14 июня по 15 июля.

    – Какие эмоции сейчас испытываете?

    – Всю палитру эмоций. Есть радость от того, что все закончилось, и закончилось успешно. Не нам оценивать, но все запланированное реализовано. Еще испытываю довольно странное чувство – девять лет работы подошли к концу, и это похоже на ощущение, переданное Мармеладовым: «Понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?». Опустошение есть. И не только у меня, но и у многих коллег, которые отдали значительную часть жизни проекту. Есть сотрудники, которые в деле с самого начала, с первого письма, которое мы написали в 2008 году Владимиру Путину. Эти семь человек вели работу еще над концепцией, и думаю, некоторое опустошение сейчас у всех.

    – Комок к горлу не подкатил после финального свистка 15 июля?

    – Не настолько эмоционален, врать не буду. Проектная работа всегда имеет конец. Тем она и отличается от стабильной. Эта работа не для всех. Она для ивент-фриков – такой я термин недавно услышал от коллег. Это люди, которые заточены под ивенты, под мероприятия. Мы были готовы, что все закончится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2018 06:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 20 июля 2018, 09:23

      Главное успешно решил вопрос с небесной канцелярией по поводу дождей.Не увидели дорогие иностранные гости как "путинские деревни" смывает. Все во время закончилось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 20 июля 2018, 06:55

      да, тяжелая работа, конечно, очень много нюансов и рисков в таком масштабном проекте. Но вроде все предусмотрели, во всяком случае очень много хороших отзывов об организации ЧМ, а это и есть показатель качества работы. Про деньги не буду говорить, понятно, что попилено было не мало, но, увы, у нас без этого никак. Главное, что хотя бы результат показан (именно в части организации, качество строек инфраструктуры и стадионов - отдельная тема).

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11