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    Дзаппакоста: «Команда Сарри всегда хорошо держит мяч и играет в интенсивный футбол»

    Полузащитник «Челси» Давиде Дзаппакоста рассказал о преимуществах, которыми владеют команды под управлением Маурицио Сарри.

    «Когда я играл с его командами, было очень сложно, потому что они очень хорошо держат мяч. Когда у них нет мяча, его команды любят прессинговать и оказывать давление, поэтому противнику трудно сохранять владение.

    Вы можете так и не вернуть себе толком мяч, потому что его команды любят играть с ним. Они пытаются играть от задней линии, у них собраны хорошие игроки для этого. Ему также нравится играть в очень интенсивный футбол, поэтому, думаю, он очень хороший тренер.

    Жоржиньо? Это очень, очень хороший игрок. Он обладает большим мастерством. Ему нравится работать с мячом. Он может помочь нам удачно действовать при владении мячом и создавать моменты.

    Это хороший и спокойный парень, приятный партнер. С нетерпением жду, когда он сыграет за «Челси», – сказал Дзаппакоста.

    Ранее Сари возглавлял «Наполи» и «Эмполи».

    Источник: ФК «Челси»

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    19.07.2018 10:17
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