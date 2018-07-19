Дзаппакоста: «Команда Сарри всегда хорошо держит мяч и играет в интенсивный футбол»

Полузащитник «Челси» Давиде Дзаппакоста рассказал о преимуществах, которыми владеют команды под управлением Маурицио Сарри.

«Когда я играл с его командами, было очень сложно, потому что они очень хорошо держат мяч. Когда у них нет мяча, его команды любят прессинговать и оказывать давление, поэтому противнику трудно сохранять владение.

Вы можете так и не вернуть себе толком мяч, потому что его команды любят играть с ним. Они пытаются играть от задней линии, у них собраны хорошие игроки для этого. Ему также нравится играть в очень интенсивный футбол, поэтому, думаю, он очень хороший тренер.

Жоржиньо? Это очень, очень хороший игрок. Он обладает большим мастерством. Ему нравится работать с мячом. Он может помочь нам удачно действовать при владении мячом и создавать моменты.

Это хороший и спокойный парень, приятный партнер. С нетерпением жду, когда он сыграет за «Челси», – сказал Дзаппакоста.

Ранее Сари возглавлял «Наполи» и «Эмполи».