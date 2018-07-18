Голодец: «Надеемся, нам удастся заложить платформу для развития футбола в России»

Вице-премьер России Ольга Голодец, курирующая вопросы спорта, поговорила о значении чемпионата мира-2018 в вопросе дальнейшего развития футбола в нашей стране.

«Праздник не состоялся бы, если бы наша команда нас не порадовала. Замечательное выступление сборной России заслуживает благодарности от нас как болельщиков.

Надеемся, что совместно с профессионалами от спорта нам удастся заложить новую платформу для развития футбола в нашей стране, прежде всего детского и юношеского. Концепция сформирована, и мы будем готовы еe доложить в ближайшие дни», – сказала политик на совещании при президенте страны.

Сборная России на турнире дошла до четвертьфинала.