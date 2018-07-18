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    Голодец: «Надеемся, нам удастся заложить платформу для развития футбола в России»

    Вице-премьер России Ольга Голодец, курирующая вопросы спорта, поговорила о значении чемпионата мира-2018 в вопросе дальнейшего развития футбола в нашей стране.

    «Праздник не состоялся бы, если бы наша команда нас не порадовала. Замечательное выступление сборной России заслуживает благодарности от нас как болельщиков.

    Надеемся, что совместно с профессионалами от спорта нам удастся заложить новую платформу для развития футбола в нашей стране, прежде всего детского и юношеского. Концепция сформирована, и мы будем готовы еe доложить в ближайшие дни», – сказала политик на совещании при президенте страны.

    Сборная России на турнире дошла до четвертьфинала.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2018 19:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 июля 2018, 00:01

      Замечательное выступление сборной! Это какой сборной? Франции? Или Хорватии?

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 18 июля 2018, 23:20

      Точно также говорили после 2008 года и Хиддинка назначили главным надзирающим. Что получилось? Ничего. Как говорил Ленин, "Нужен учет и контроль!"

      1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 23:07

      Не осталась бы вся эта концепция на бумаге.

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 июля 2018, 21:33

      Платформа для развития футбола уже заложена на ЧМ 2018.....теперь надо вкладывать деньги и развивать российский футбол...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1023

      Нас Много 18 июля 2018, 19:56

      Медицинскую и пенсионную заложила... Чего-то боязно мне за наш футбол...

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 июля 2018, 19:55

      Я бы лучше тебя, всех депутатов и правительство с перзидентом заложил бы в платформу... И под откос!!!!

      4
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много > la verdad 18 июля 2018, 19:57

      А может с платформы и на рельсы? Ведь обещал их предтеча когда-то...

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Нас Много 18 июля 2018, 19:59

      Да пофиг:) Лишь бы в куски :)))

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 июля 2018, 19:25

      иди блины пеки не бабское это дело такое хозяйство разгребать

      5
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Полная Канистра 18 июля 2018, 19:56

      Не блины. Пусть холодец делает :)))

      3
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