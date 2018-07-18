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  • Голодец: «Надеемся, нам удастся заложить платформу для развития футбола в России»

Голодец: «Надеемся, нам удастся заложить платформу для развития футбола в России»

18 июля 2018, 19:13
10

Вице-премьер России Ольга Голодец, курирующая вопросы спорта, поговорила о значении чемпионата мира-2018 в вопросе дальнейшего развития футбола в нашей стране.

«Праздник не состоялся бы, если бы наша команда нас не порадовала. Замечательное выступление сборной России заслуживает благодарности от нас как болельщиков.

Надеемся, что совместно с профессионалами от спорта нам удастся заложить новую платформу для развития футбола в нашей стране, прежде всего детского и юношеского. Концепция сформирована, и мы будем готовы еe доложить в ближайшие дни», – сказала политик на совещании при президенте страны.

Сборная России на турнире дошла до четвертьфинала.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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1531931118
иди блины пеки не бабское это дело такое хозяйство разгребать
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la verdad
1531932924
Я бы лучше тебя, всех депутатов и правительство с перзидентом заложил бы в платформу... И под откос!!!!
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Нас Много
1531932971
Медицинскую и пенсионную заложила... Чего-то боязно мне за наш футбол...
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a-rakhmatov
1531938797
Платформа для развития футбола уже заложена на ЧМ 2018.....теперь надо вкладывать деньги и развивать российский футбол...
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zigbert
1531944438
Не осталась бы вся эта концепция на бумаге.
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erma
1531945241
Точно также говорили после 2008 года и Хиддинка назначили главным надзирающим. Что получилось? Ничего. Как говорил Ленин, "Нужен учет и контроль!"
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мы_не_рабы
1531947708
Замечательное выступление сборной! Это какой сборной? Франции? Или Хорватии?
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