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    Магнуссон: «Первая тренировка показала высокий уровень мастерства моих партнеров по ЦСКА»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон провел первую тренировку в составе клуба, а после нее поделился впечатлениями. Исландец отметил мастерство партнеров.

    «Я очень рад, что перешел в ЦСКА. Честно говоря, вообще не размышлял над предложением армейцев. Принятое решение – самое быстрое в моей жизни. Надеюсь, у меня все получится.

    По первой тренировке я понял, что уровень мастерства моих партнеров высок, мне все здесь нравится: тренер, персонал, качество газона. Уверен, что смогу адаптироваться к российскому футболу и прогрессировать вместе с командой», – сказал защитник.

    ЦСКА начнет сезон 27 июля матчем за Суперкубок России.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.07.2018 22:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Symbol 18 июля 2018, 00:14

      Дай бог, чтоб хорошо играл. Нам нужен сильный ЦСКА, такой приятнее обыгрывать) Всем клубам удачи и без тяжелых травм в новом сезоне. И пусть победит сильнейший (надеюсь Спартак) =)

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