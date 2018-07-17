Магнуссон: «Первая тренировка показала высокий уровень мастерства моих партнеров по ЦСКА»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон провел первую тренировку в составе клуба, а после нее поделился впечатлениями. Исландец отметил мастерство партнеров.

«Я очень рад, что перешел в ЦСКА. Честно говоря, вообще не размышлял над предложением армейцев. Принятое решение – самое быстрое в моей жизни. Надеюсь, у меня все получится.

По первой тренировке я понял, что уровень мастерства моих партнеров высок, мне все здесь нравится: тренер, персонал, качество газона. Уверен, что смогу адаптироваться к российскому футболу и прогрессировать вместе с командой», – сказал защитник.

ЦСКА начнет сезон 27 июля матчем за Суперкубок России.