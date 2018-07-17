Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Главные новости дня. ЦСКА согласен на предложение «Челси» по Головину, ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2018

    Бен Арфа раскритиковал победу сборной Франции на ЧМ-2018.

    ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2018.

    Марадона обвинил судью в поражении Хорватии в финале.

    ЦСКА согласился на предложение «Челси» по Головину.

    «Спартаку» интересен 33-летний защитник «Сампдории».

    Со «Спартаком» может начать тренировки Роман Еременко.

    Фанаты «Торпедо» протестуют против перехода в клуб темнокожего футболиста.

    Бэйл решил остаться в «Реале» из-за Лопетеги.

    «Милан» обсуждает переходы Мораты и Игуаина.

    Зидан осенью может получить работу в «Ювентусе».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2018 20:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 18 июля 2018, 04:13

      А как же технарь СКА-Хабаровск ?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11