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ФИФА назвала сборную ЧМ-2018. В нее вошел Неймар. Россиян нет

17 июля 2018, 17:34
49

Стали известны футболисты, вошедшие в команду ЧМ-2018 по версии ФИФА.

В число 11-ти лучших не попал ни один футболист сборной России.

Голкипер: Уго Льорис (Франция).

Защитники: Рафаэль Варан (Франция), Деян Ловрен (Хорватия), Киран Триппьер, Эшли Янг (оба – Англия).

Полузащитники: Паулиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Эден Азар (Бельгия).

Нападающие: Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе (оба – Франция), Неймар (Бразилия).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Франция Хорватия Англия Бразилия Бельгия Янг Эшли Льорис Уго Ловрен Деян Модрич Лука Азар Эден Гризманн Антуан Варан Рафаэль Неймар Паулиньо Триппьер Киран Мбаппе Килиан
Комментарии (49)
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alex1951
1531838327
ФИФА жираф - ему видней)))
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Docentusa
1531838422
Чушь!
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T_REX
1531838435
Вместо Ловрена - Мина из Колумбии, Триппьер - Марио наверно лучший правый бэк на чемпионате, Паулиньо - Де Брейне, Неймар - Кейн, как бомбардир и как мне помнится Куртуа был признан как Лучший вратарь
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Tri
1531839933
Куртуа получше Льориса будет, а Неймара то за какие заслуги? По полю надо бегать а не лежать на нем.
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Sarco
1531841888
Тут люди пишут про Де Брюйне , и Даже Коута - но забывают про человека , который реально там должен быть - КАНТЕ !!
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OfaZavr
1531844320
Черышев точно достоин быть в этой сборной, Льорис вообще не в тему здесь как и Янг.
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Вомбат
1531844399
Конечно, это просто реверанс в строну Бразилии. По хорошему, Неймара надо выкинуть и Черышева - на его место.
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_MATRIX_
1531846310
Кто-то из наших должен был быть. Акинфеев не хуже Льориса сыграл, Черышев, Головин...
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STAFOR13
1531849668
Янг в списке, Фернандеса нет... на своей позиции Марио был лучший на ЧМ, Янг же максимум в 7ку еле входит...
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sv1969
1531860147
Льорис и Неймар не к месту здесь!
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