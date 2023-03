ФИФА назвала сборную ЧМ-2018. В нее вошел Неймар. Россиян нет

Стали известны футболисты, вошедшие в команду ЧМ-2018 по версии ФИФА.

В число 11-ти лучших не попал ни один футболист сборной России.

Голкипер: Уго Льорис (Франция).

Защитники: Рафаэль Варан (Франция), Деян Ловрен (Хорватия), Киран Триппьер, Эшли Янг (оба – Англия).

Полузащитники: Паулиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Эден Азар (Бельгия).

Нападающие: Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе (оба – Франция), Неймар (Бразилия).

