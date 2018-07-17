ФИФА назвала сборную ЧМ-2018. В нее вошел Неймар. Россиян нет

Стали известны футболисты, вошедшие в команду ЧМ-2018 по версии ФИФА.
В число 11-ти лучших не попал ни один футболист сборной России.
Голкипер: Уго Льорис (Франция).
Защитники: Рафаэль Варан (Франция), Деян Ловрен (Хорватия), Киран Триппьер, Эшли Янг (оба – Англия).
Полузащитники: Паулиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Эден Азар (Бельгия).
Нападающие: Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе (оба – Франция), Неймар (Бразилия).
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Источник: Twitter