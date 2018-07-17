Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Спартак» интересуется защитником «Сампдории» Сильвестре

    «Спартак» может подписать центрального защитника «Сампдории» Матиаса Сильвестре, сообщает Sampnews24.

    Генуэзцы не рассчитывают на 33-летнего футболиста в новом сезоне и сказали ему искать другую команду. В настоящий момент аргентинец самостоятельно тренируется на базе клуба.

    В Серии А Сильвестре хотели бы заполучить «Парма», СПАЛ и «Кальяри», но у них есть проблемы с квотой на легионеров.

    «Спартак» уже провел первые предварительные контакты с окружением игрока, прозондировав его заинтересованность в переезде в Россию и возможную стоимость операции. Контракт Сильвестре с «Сампдорией» истекает в 2019 году.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2018 12:37
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 18 июля 2018, 17:08

      не ну не надо 33 года((( если на год под замену

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 12:21

      Не совсем понятное желание приобрести этого игрока.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 18 июля 2018, 09:03

      Зачем Спартаку 33-летний

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5499

      SPACE TRUCKIN 17 июля 2018, 22:50

      это не усиление конечно...надо брать моложе и перспективнее - не на один сезон,думаю...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 17 июля 2018, 20:12

      Нормалек, пенсионная реформа даст ему еще немного побегать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2018, 18:29

      вот он и уровень таких команд как Кальяри, СПАЛ и Парма но уж точно не Спартака, он в молодые то годы ничего особенного не показывал а 33 тем более. скорее всего это утка, ведь полно молодых вполне приличного уровня игроков которых можно взять за достаточное скромную сумму по нынешним меркам. как вон того же Жиго например приобрели.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 17 июля 2018, 17:04

      Для ротации норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 июля 2018, 15:02

      А почему бы и нет. Возраст и что. Зато опыт, лидерские качества на поле и в раздевалке, и да та самая старая связка с Фернандо о которой уже забыли. Более топовых как нападающий Патрик Шик не посилам вытащить Спартаку оттуда, а вот Фернандо и ныне Сильвестре как раз подходящий вариант как для клуба, так и для самого игрока. Плюс он владеет хорошо итальянским языком по ходу и будет доносить до всех защитников, что требует и хочет Каррера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 июля 2018, 14:43

      В Матиасе ничего особенного нет, средненький аргентинский защитник игравший в чемпионате Италии, Боккетти например сильнее его , но если учитывать что из Спартака ушёл Таски , а Сильвестре не хуже него , а ещё надо учитывать ,что даже средненький защитник из серии А это хороший защитник для РФПЛ. Так что если нет лучшей кандидатуры, то в качестве 3-4 выбора в центре обороны он может сгодится .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 июля 2018, 14:33

      Если только на лавку, вопрос в том, а он сам захочет такой роли?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11