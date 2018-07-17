«Спартак» интересуется защитником «Сампдории» Сильвестре

«Спартак» может подписать центрального защитника «Сампдории» Матиаса Сильвестре, сообщает Sampnews24.

Генуэзцы не рассчитывают на 33-летнего футболиста в новом сезоне и сказали ему искать другую команду. В настоящий момент аргентинец самостоятельно тренируется на базе клуба.

В Серии А Сильвестре хотели бы заполучить «Парма», СПАЛ и «Кальяри», но у них есть проблемы с квотой на легионеров.

«Спартак» уже провел первые предварительные контакты с окружением игрока, прозондировав его заинтересованность в переезде в Россию и возможную стоимость операции. Контракт Сильвестре с «Сампдорией» истекает в 2019 году.