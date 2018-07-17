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«Спартак» интересуется защитником «Сампдории» Сильвестре

17 июля 2018, 12:37
22

«Спартак» может подписать центрального защитника «Сампдории» Матиаса Сильвестре, сообщает Sampnews24.

Генуэзцы не рассчитывают на 33-летнего футболиста в новом сезоне и сказали ему искать другую команду. В настоящий момент аргентинец самостоятельно тренируется на базе клуба.

В Серии А Сильвестре хотели бы заполучить «Парма», СПАЛ и «Кальяри», но у них есть проблемы с квотой на легионеров.

«Спартак» уже провел первые предварительные контакты с окружением игрока, прозондировав его заинтересованность в переезде в Россию и возможную стоимость операции. Контракт Сильвестре с «Сампдорией» истекает в 2019 году.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Сампдория Спартак Сильвестре Матиас
Комментарии (22)
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oyabun
1531821317
А стоит ли он приглашения в Спартак? Возраст немалый и если даже такой заурядный клуб как Сампдория в нем не заинтересован..
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acer2003
1531821418
Как не смешно,Все интересы Спартака последнего времени,так и остаются только интересами ((
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Полная Канистра
1531822758
ну если сейчас его возьмут то потом что делать с этим старым котом????? вообще ни кто не купит его только проблемы прибавятся
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Обер-КанцлерЪ
1531823107
33-летний защитник, не проходящий в основу Сампдории?? Отличное усиление под еврокубки.
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Мары
1531823645
По моему это какая то утка.Объясню своё видение.У каждого игрока есть агент, который всеми правдами и не правдами пытается выжать из работодателя некоторую толику денег.Иногда даже и не толику. Заинтересованность в игроке самого Спартака, автоматом уже увеличивает его стоимость.Очень не удивлюсь, когда последует, что типа ЦСКА, Локо или ещё кто то , тоже интересуется этим чудом.Причём кто то из далее названных клубов реально может интересоваться игроком.Агент просто таким образом накручивает стоимость для себя любимого и своего клиента. Один из трюков со стороны игрока и продвигающего его агента.
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Опорник84
1531825348
Такой старый! А он нам нужен?
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ufos73
1531827189
Если только на лавку, вопрос в том, а он сам захочет такой роли?
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hevbn 28
1531827836
В Матиасе ничего особенного нет, средненький аргентинский защитник игравший в чемпионате Италии, Боккетти например сильнее его , но если учитывать что из Спартака ушёл Таски , а Сильвестре не хуже него , а ещё надо учитывать ,что даже средненький защитник из серии А это хороший защитник для РФПЛ. Так что если нет лучшей кандидатуры, то в качестве 3-4 выбора в центре обороны он может сгодится .
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OfaZavr
1531841364
вот он и уровень таких команд как Кальяри, СПАЛ и Парма но уж точно не Спартака, он в молодые то годы ничего особенного не показывал а 33 тем более. скорее всего это утка, ведь полно молодых вполне приличного уровня игроков которых можно взять за достаточное скромную сумму по нынешним меркам. как вон того же Жиго например приобрели.
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zigbert
1531905675
Не совсем понятное желание приобрести этого игрока.
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