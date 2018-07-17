Марадона: «Франция выиграла из-за придуманного пенальти»

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона считает незаслуженной победу Франции в чемпионате мира-2018. В финале французы обыграли Хорватию со счетом 4:2, а один из голов был забит с 11-метровой отметки после использования системы VAR.

«Выиграла Франция, потому что назначили пенальти, который был придуман. Речь о моменте, когда мяч попал в руку Перишичу. Просмотр VAR должен был обеспечить честное решение.

Во время финала я сижу и говорю себе: уже не ты играешь – другие футболисты. Я намного больше развлекался с мячом, по сравнению с тем, что происходит сейчас.

Нет игроков, которые тебя удивляют. Нет игроков, которые забивают великие голы. Да, у нас есть возможность видеть Неймара, Месси, у которого нет помощников в сборной.

У Азара ситуация лучше, потому что с ним играют Мертенс, Лукаку. У Бельгии очень хорошая команда. Но я не вижу сборную Бельгии победителем чемпионата мира», – заявил Марадона.