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    Марадона: «Франция выиграла из-за придуманного пенальти»

    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона считает незаслуженной победу Франции в чемпионате мира-2018. В финале французы обыграли Хорватию со счетом 4:2, а один из голов был забит с 11-метровой отметки после использования системы VAR.

    «Выиграла Франция, потому что назначили пенальти, который был придуман. Речь о моменте, когда мяч попал в руку Перишичу. Просмотр VAR должен был обеспечить честное решение.

    Во время финала я сижу и говорю себе: уже не ты играешь – другие футболисты. Я намного больше развлекался с мячом, по сравнению с тем, что происходит сейчас.

    Нет игроков, которые тебя удивляют. Нет игроков, которые забивают великие голы. Да, у нас есть возможность видеть Неймара, Месси, у которого нет помощников в сборной.

    У Азара ситуация лучше, потому что с ним играют Мертенс, Лукаку. У Бельгии очень хорошая команда. Но я не вижу сборную Бельгии победителем чемпионата мира», – заявил Марадона.

    Источник: Pressball

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    17.07.2018 10:31
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 11:59

      Теперь эти слова Марадоны не имеют смысла и к чему это он сказал.

      2
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 17 июля 2018, 17:49

      чистый пенальти.....!!!! если бы не рука, то мяч пролетел дальше, а там замкнули бы французы....на повторе всё отлично видно!

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > dendiesel 17 июля 2018, 20:10

      ты чем смотрел? за спиной еще 1 хорват стоял

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      Рейтинг: +67523

      portero 17 июля 2018, 16:55

      *рука бога уличила свисток бога

      4
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      Рейтинг: +915

      спанчес 17 июля 2018, 15:20

      1990 год ссср - аргентина 0-2 один из мячей марадона провел рукой, а так же выбил мяч рукой из своих ворот после удара кого-то из наших(пенальти не был назначён). 2-0 и 1-1 разные результаты, марадона сделал результат руками

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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 17 июля 2018, 14:57

      А то что французы еще 3 гола забили, не, не считается?) Таких пенальти по системе VAR на ЧМ было за глаза, давайте переиграем ЧМ из-за этого)

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Yarrom89 17 июля 2018, 20:13

      где еще 3 ты насчитал??? пенальти.... Манджукич ( АГ) ... Мбапе и Погба.... кто еще забил то?

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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 > вместе с ЦСКА 17 июля 2018, 21:35

      А Манджукич там волосами задел и все автогол что ли? формальности обычные. И если уж тогда так придираться, то на табло сколько на счету Франции? - 4 гола? - 4.

      0
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      Рейтинг: +309

      Ден71 17 июля 2018, 14:16

      Ну да и это говорит человек которого не судили когда он рукой забивал. Он думает, что так будет вечно )

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      Рейтинг: +4434

      ЮНик 17 июля 2018, 12:19

      Поразительно... Люди, отдавшие себя футболу, высказывают диаметрально противоположное мнение по поводу стократно просмотренного ими момента. А в Правила заглядывали?
      "... Игра рукой подразумевает намеренное действие игрока, касающегося мяча кистью руки или рукой. Арбитр должен учесть следующие аспекты:

      движение руки в направлении мяча (а не мяча в направлении руки)

      расстояние между соперником и мячом (неожиданное попадание)

      положение руки не обязательно означает, что имеет место нарушение ( инструкция к п.12 Правил футбола ФИФА)
      "... Случайное попадание мяча в руку не является нарушением правил, в какой бы точке поля оно ни произошло. Не считается умышленной игра руками, когда футболист инстинктивно закрывает лицо, чтобы защититься от мяча, или мяч коснулся руки, отскочив от земли, ударился об нее, когда игрок стоит спиной к сопернику.(разъяснение для судей)".
      Прочитав это и ещё сто раз посмотрев эпизоды с назначением пенальти в матчах Франция-Хорватия и Россия-Испания можно сделать свой вывод. И у каждого он будет СВОЙ.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 17 июля 2018, 12:11

      Рука была не прижатой,судья вправе расценить сам,умышленно это было или нет...

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      Рейтинг: +12409

      Вомбат > KOLBIS 17 июля 2018, 12:26

      Дело не в прижатости руки, а в том что рука целенаправленно двигалась к мячу, так что игрок явно прерывал полет мяча рукой. Так как от руки мяч тут же попал в бедро и вылетел на угловой, этот пенальти не был бы назначен, не будь системы VAR.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Вомбат 17 июля 2018, 13:01

      Ну значит не зря ее поставили...

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      Рейтинг: +31

      санкус 17 июля 2018, 11:58

      Что первый штрафной был придуман (чудо запуталось в своих ногах и поскользнулось это было видно при повторах) и второй гол тоже (рука в природном положении меньше метра до на чала удара соперника физически не возможно убрать это всё прописано в правилах) судья слил Харватов наверное Французы ему симпатичны и он их тянул !!!

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      Вомбат > санкус 17 июля 2018, 12:31

      Судил он непредвзято, первый штрафной тоже был. Стогниенко был абсолютно прав в скоих комментариях когда сказал, что в динамике ему показалось что это была симуляция, но на повторах он увидел зацеп сзади. Пенальти судья ни за что бы не назначил, просто ему рекомендовали просмотр, и система VAR не оставилa ему выбора.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 июля 2018, 11:22

      Кому, как не ему знать, как правильно играть рукой) А так да пеналь надуманный.

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > woyser 17 июля 2018, 20:14

      да и штрафной какой то мутный был назначен ( где Манджукич забил)

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