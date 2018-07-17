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Марадона: «Франция выиграла из-за придуманного пенальти»

17 июля 2018, 10:31
51

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона считает незаслуженной победу Франции в чемпионате мира-2018. В финале французы обыграли Хорватию со счетом 4:2, а один из голов был забит с 11-метровой отметки после использования системы VAR.

«Выиграла Франция, потому что назначили пенальти, который был придуман. Речь о моменте, когда мяч попал в руку Перишичу. Просмотр VAR должен был обеспечить честное решение.

Во время финала я сижу и говорю себе: уже не ты играешь – другие футболисты. Я намного больше развлекался с мячом, по сравнению с тем, что происходит сейчас.

Нет игроков, которые тебя удивляют. Нет игроков, которые забивают великие голы. Да, у нас есть возможность видеть Неймара, Месси, у которого нет помощников в сборной.

У Азара ситуация лучше, потому что с ним играют Мертенс, Лукаку. У Бельгии очень хорошая команда. Но я не вижу сборную Бельгии победителем чемпионата мира», – заявил Марадона.

Источник: Pressball
Чемпионат мира Франция Хорватия Бельгия Месси Лионель Азар Эден Лукаку Ромелу Перишич Иван Мертенс Дрис Неймар Марадона Диего
Комментарии (51)
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Рубик Докоян
1531812926
Вот, если бы французы забили гол рукой, то у Марадоны не было бы вопросом к ним и судье. Это ведь рука Бога...
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insider_retro
1531813808
Лучше бы рассказал, - почему вчера Динамо-Брест проиграл дома в присутствии "свадебного генерала"?!..))
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Project Бабангида
1531814158
к сожалению марадона подался в шоу бизнес
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Старикан
1531814159
Да уж, от кого угодно только не от Диего это ожидал услышать...видимо, забыл каким образом в своё время Аргентина становилась чемпионом!
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Almazovich
1531815024
У него была рука бога!
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woyser
1531815761
Кому, как не ему знать, как правильно играть рукой) А так да пеналь надуманный.
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спанчес
1531830020
1990 год ссср - аргентина 0-2 один из мячей марадона провел рукой, а так же выбил мяч рукой из своих ворот после удара кого-то из наших(пенальти не был назначён). 2-0 и 1-1 разные результаты, марадона сделал результат руками
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portero
1531835759
*рука бога уличила свисток бога
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dendiesel
1531838969
чистый пенальти.....!!!! если бы не рука, то мяч пролетел дальше, а там замкнули бы французы....на повторе всё отлично видно!
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zigbert
1531904379
Теперь эти слова Марадоны не имеют смысла и к чему это он сказал.
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