Венгер: «Возможно, моя главная ошибка – 22 года в одном клубе»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что, возможно, ему не стоило задерживаться в лондонском клубе на столь длительное время.

Француз возглавлял «канониров» с 1996 по 2018 год.

«Возможно, нахождение в одном клубе в течение 22 лет – моя главная ошибка. Я предпочитаю не сидеть на одном месте, кроме того, я люблю вызовы. Так получилось, что все это время я был жертвой своего собственного вызова.

Я чувствую вину перед всеми, кто страдал из-за меня. Специфика моей работы в том, что я постоянно принимаю решения, которые огорчают одних людей и радуют других. Когда ты работаешь с составом из 25 человек, приходится оставлять 14 из них вне игры каждую субботу или вторник.

Еще я чувствую вину перед игроками, к которым я так и не нашел подхода, чтобы помочь им реализовать свой потенциал», – приводит слова Венгера football.london.