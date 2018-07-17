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    Венгер: «Возможно, моя главная ошибка – 22 года в одном клубе»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что, возможно, ему не стоило задерживаться в лондонском клубе на столь длительное время.

    Француз возглавлял «канониров» с 1996 по 2018 год.

    «Возможно, нахождение в одном клубе в течение 22 лет – моя главная ошибка. Я предпочитаю не сидеть на одном месте, кроме того, я люблю вызовы. Так получилось, что все это время я был жертвой своего собственного вызова.

    Я чувствую вину перед всеми, кто страдал из-за меня. Специфика моей работы в том, что я постоянно принимаю решения, которые огорчают одних людей и радуют других. Когда ты работаешь с составом из 25 человек, приходится оставлять 14 из них вне игры каждую субботу или вторник.

    Еще я чувствую вину перед игроками, к которым я так и не нашел подхода, чтобы помочь им реализовать свой потенциал», – приводит слова Венгера football.london.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2018 15:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 13:04

      В последнее время Арсенал при Венгере не добивался высоких результатов в английском чемпионате, хотя были победы в "Кубке Англии". Особенно сильным Арсенал выглядел , когда в составе был Перси.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2018, 19:03

      22 года в одном клубе заслуживает большого уважения и почета, только вот уйти стоило пару лет назад, когда уже почувствовал что болельщики против и в работе наметился застой.

      3
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 17 июля 2018, 17:31

      вклад Арсена в Арсенал переоценить невозможно..сколько открыл молодых,талантливых игроков..никогда не практиковал "автобусы"..в его распоряжении никогда не было заоблачных сумм на трансферы..но надо было уходить раньше.всему свое время..это его единственная ошибка,по моему скромному мнению..

      7
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 17 июля 2018, 17:20

      Это не ошибка, это история. 22 года держать команду в лидерах, кто сказал, что это плохо?...Совсем недавно сожрали Раньери, тоже из-за возраста. Где теперь Лестер?...***

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 17 июля 2018, 17:03

      жаль,что ты понял это только сейчас!!!ибо Ферги не досягаем для всех!)))

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 июля 2018, 16:42

      Так поздняк наверно метаться.

      1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 17 июля 2018, 16:13

      Далеко не всем дано понять и принять,что пора..уходить вовремя надо уметь.вот,например,Зидан об этом прекрасно знает.

      6
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > МВС 17 июля 2018, 16:45

      Это точно,далеко не все спортсмены и тренера это умеют,уйти на пике...

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 июля 2018, 16:06

      На мой взгляд главная ошибка месье Венгера не то, что он 22 года тренировал команду , а то, что во время не ушёл ещё 3-4 года тому назад, ему следовало это сделать , тогда бы в памяти болельщиков Арсенала он бы остался победителем, а количество лет здесь не причём , есть же пример сэра Алекса который ещё дольше тренировал команду , но из-за того, что он ушёл вовремя ощущения от этого остались другими , чем от ухода месье Венгера.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 17 июля 2018, 15:51

      Ошибка говорить что это ошибка)))

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