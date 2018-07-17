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  • Венгер: «Возможно, моя главная ошибка – 22 года в одном клубе»

Венгер: «Возможно, моя главная ошибка – 22 года в одном клубе»

17 июля 2018, 15:13
10

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что, возможно, ему не стоило задерживаться в лондонском клубе на столь длительное время.

Француз возглавлял «канониров» с 1996 по 2018 год.

«Возможно, нахождение в одном клубе в течение 22 лет – моя главная ошибка. Я предпочитаю не сидеть на одном месте, кроме того, я люблю вызовы. Так получилось, что все это время я был жертвой своего собственного вызова.

Я чувствую вину перед всеми, кто страдал из-за меня. Специфика моей работы в том, что я постоянно принимаю решения, которые огорчают одних людей и радуют других. Когда ты работаешь с составом из 25 человек, приходится оставлять 14 из них вне игры каждую субботу или вторник.

Еще я чувствую вину перед игроками, к которым я так и не нашел подхода, чтобы помочь им реализовать свой потенциал», – приводит слова Венгера football.london.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (10)
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Superviser77
1531831874
Ошибка говорить что это ошибка)))
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hevbn 28
1531832809
На мой взгляд главная ошибка месье Венгера не то, что он 22 года тренировал команду , а то, что во время не ушёл ещё 3-4 года тому назад, ему следовало это сделать , тогда бы в памяти болельщиков Арсенала он бы остался победителем, а количество лет здесь не причём , есть же пример сэра Алекса который ещё дольше тренировал команду , но из-за того, что он ушёл вовремя ощущения от этого остались другими , чем от ухода месье Венгера.
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МВС
1531833228
Далеко не всем дано понять и принять,что пора..уходить вовремя надо уметь.вот,например,Зидан об этом прекрасно знает.
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woyser
1531834956
Так поздняк наверно метаться.
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MU-fanatic
1531836187
жаль,что ты понял это только сейчас!!!ибо Ферги не досягаем для всех!)))
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DOCTOR PENALTY
1531837229
Это не ошибка, это история. 22 года держать команду в лидерах, кто сказал, что это плохо?...Совсем недавно сожрали Раньери, тоже из-за возраста. Где теперь Лестер?...***
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Marley Bob
1531837908
вклад Арсена в Арсенал переоценить невозможно..сколько открыл молодых,талантливых игроков..никогда не практиковал "автобусы"..в его распоряжении никогда не было заоблачных сумм на трансферы..но надо было уходить раньше.всему свое время..это его единственная ошибка,по моему скромному мнению..
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OfaZavr
1531843398
22 года в одном клубе заслуживает большого уважения и почета, только вот уйти стоило пару лет назад, когда уже почувствовал что болельщики против и в работе наметился застой.
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zigbert
1531908297
В последнее время Арсенал при Венгере не добивался высоких результатов в английском чемпионате, хотя были победы в "Кубке Англии". Особенно сильным Арсенал выглядел , когда в составе был Перси.
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