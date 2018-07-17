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  • Инсинье: «Роналду не сможет выигрывать матчи в Серии А в одиночку»

Инсинье: «Роналду не сможет выигрывать матчи в Серии А в одиночку»

17 июля 2018, 11:43
10

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не уверен, что новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду сможет также ярко проявить себя в Серии А, как это было в Испании.

«Добро пожаловать, Роналду! Мне любопытно, как он адаптируется в нашей лиге. Он не сможет здесь выигрывать матчи в одиночку.

Лично мне больше по вкусу игра Месси. Но талант Роналду не обсуждается. Он выиграл пять «Золотых мячей» – это многое значит.

В Италии защита очень сильна, хотя в матчах против «Ювентуса» он доказывал, что является феноменальным. Посмотрим, как он будет выглядеть здесь на более продолжительном отрезке.

Возможно, он будет беречь себя для матчей Лиги чемпионов, которая является его приоритетной целью», – заявил Инсинье.

Переход Роналду из «Реала» обошелся «Ювентусу» в 112 миллионов евро. Его зарплата в новом клубе составляет 30 миллионов евро в год.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Наполи Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану Инсинье Лоренцо
Комментарии (10)
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mig28
1531818768
Он матчи ЛЧ один вытаскивал, а ты про Серия А.
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3ton
1531822048
Тут папочки Переса нет и офсайдов и пеналей для Роналду не будет. Чемпионат слабее и борьбы нет , что-то может показать
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OBOLEV
1531824122
А почему в одиночку ? Так говорит как будто Роналду пришел Верону за уши тащить. Очевидно что в Юве ему будет проще чем в Реале. давление и в чемпионате и в кубке меньше. Нервы только в Л.Ч. да и то после группового этапа. Главная звезда лиги в супер клубе. Роналду не дурак)
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ivanthebest
1531839068
Очевидно, для Роналду любое сомнение в его возможностях это отличный вызов, который он практически каждый раз оставляет за собой.
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OfaZavr
1531841588
а вдруг сможет? хотя Юве и всем коллективом силен, главное ему туда суметь встроиться.
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zigbert
1531905331
В Италии Ювентус уже длительное время является лидером Серии А. Так что его адаптация в команде не будет болезненной.
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