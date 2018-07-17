Инсинье: «Роналду не сможет выигрывать матчи в Серии А в одиночку»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не уверен, что новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду сможет также ярко проявить себя в Серии А, как это было в Испании.

«Добро пожаловать, Роналду! Мне любопытно, как он адаптируется в нашей лиге. Он не сможет здесь выигрывать матчи в одиночку.

Лично мне больше по вкусу игра Месси. Но талант Роналду не обсуждается. Он выиграл пять «Золотых мячей» – это многое значит.

В Италии защита очень сильна, хотя в матчах против «Ювентуса» он доказывал, что является феноменальным. Посмотрим, как он будет выглядеть здесь на более продолжительном отрезке.

Возможно, он будет беречь себя для матчей Лиги чемпионов, которая является его приоритетной целью», – заявил Инсинье.

Переход Роналду из «Реала» обошелся «Ювентусу» в 112 миллионов евро. Его зарплата в новом клубе составляет 30 миллионов евро в год.