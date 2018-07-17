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    Инсинье: «Роналду не сможет выигрывать матчи в Серии А в одиночку»

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не уверен, что новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду сможет также ярко проявить себя в Серии А, как это было в Испании.

    «Добро пожаловать, Роналду! Мне любопытно, как он адаптируется в нашей лиге. Он не сможет здесь выигрывать матчи в одиночку.

    Лично мне больше по вкусу игра Месси. Но талант Роналду не обсуждается. Он выиграл пять «Золотых мячей» – это многое значит.

    В Италии защита очень сильна, хотя в матчах против «Ювентуса» он доказывал, что является феноменальным. Посмотрим, как он будет выглядеть здесь на более продолжительном отрезке.

    Возможно, он будет беречь себя для матчей Лиги чемпионов, которая является его приоритетной целью», – заявил Инсинье.

    Переход Роналду из «Реала» обошелся «Ювентусу» в 112 миллионов евро. Его зарплата в новом клубе составляет 30 миллионов евро в год.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    17.07.2018 11:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 12:15

      В Италии Ювентус уже длительное время является лидером Серии А. Так что его адаптация в команде не будет болезненной.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2018, 18:33

      а вдруг сможет? хотя Юве и всем коллективом силен, главное ему туда суметь встроиться.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 июля 2018, 17:51

      Очевидно, для Роналду любое сомнение в его возможностях это отличный вызов, который он практически каждый раз оставляет за собой.

      0
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 17 июля 2018, 13:42

      А почему в одиночку ? Так говорит как будто Роналду пришел Верону за уши тащить.
      Очевидно что в Юве ему будет проще чем в Реале. давление и в чемпионате и в кубке меньше. Нервы только в Л.Ч. да и то после группового этапа. Главная звезда лиги в супер клубе. Роналду не дурак)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1055

      3ton 17 июля 2018, 13:07

      Тут папочки Переса нет и офсайдов и пеналей для Роналду не будет.
      Чемпионат слабее и борьбы нет , что-то может показать

      -2
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > BYANKONERI 17 июля 2018, 17:21

      Поэтому самую сильную защиту в Европе рвут ТОПы в ЛЧ...

      -1
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > BYANKONERI 10 августа 2018, 22:37

      ну про ПОЧТИ каждый раз ты конечно загнул)))за последние лет 15 вы только 2 раза по моему были в финале... и про одну команду реал тоже приврал), года 3 назад барса вас в финале выиграла не?)

      0
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      Рейтинг: +1052

      mig28 17 июля 2018, 12:12

      Он матчи ЛЧ один вытаскивал, а ты про Серия А.

      0
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