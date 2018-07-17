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    Моуринью: «Поздравляю «Ювентус» с трансфером Роналду. Он может изменить Серию А»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о трансфере форварда Криштиану Роналду в «Ювентус».

    «Теперь в Примере не два лучших игрока мира. Один из них в Италии.

    Все будут следить за Серией А из-за Роналду, за АПЛ, потому что это лучшая лига, и за Примерой из-за Месси. Серия А стала одним из самых важных чемпионатов в мире.

    Если «Милан», «Интер», «Рома» не отнесутся пассивно к трансферу Роналду в «Юве», они также смогут найти для себя правильное направление после этой сделки. А это может изменить Серию А.

    Я поздравляю «Ювентус». Этот трансфер связан с футболом, маркетингом и мерчендайзингом. Это завершенный трансфер», – сказал Моуринью.

    «Ювентус» представил Роналду

    Источник: Football Italia

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    17.07.2018 00:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 10:57

      Появление Роналду в Ювентусе ,будет подогревать интерес к Серии А.

      2
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 17 июля 2018, 10:58

      Роналду уже изменил серию А.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2018, 10:27

      конечно теперь к Серии А будет приковано повышенное внимание.

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 17 июля 2018, 08:08

      И вообще весь мир поменяется,добавил Жозе...

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 17 июля 2018, 06:11

      Каждый человек хочет для себя чего-то нового ,только с этим можно связать переходы Роналду,Буффона,денежный вопрос у них давно решен и сейчас их имена будут работать на них

      2
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