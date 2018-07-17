Моуринью: «Поздравляю «Ювентус» с трансфером Роналду. Он может изменить Серию А»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о трансфере форварда Криштиану Роналду в «Ювентус».

«Теперь в Примере не два лучших игрока мира. Один из них в Италии.

Все будут следить за Серией А из-за Роналду, за АПЛ, потому что это лучшая лига, и за Примерой из-за Месси. Серия А стала одним из самых важных чемпионатов в мире.

Если «Милан», «Интер», «Рома» не отнесутся пассивно к трансферу Роналду в «Юве», они также смогут найти для себя правильное направление после этой сделки. А это может изменить Серию А.

Я поздравляю «Ювентус». Этот трансфер связан с футболом, маркетингом и мерчендайзингом. Это завершенный трансфер», – сказал Моуринью.

«Ювентус» представил Роналду