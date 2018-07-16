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    «Ювентус» представил Роналду

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сегодня прошел медобследование в клубе и провел пресс-конференцию.

    Контракт Роналду рассчитан на четыре года, сумма трансфера составила 112 миллионов евро.

    В первый день онлайн-продаж футболок Роналду «Ювентус» реализовал 520 тысяч экземпляров на 55 миллионов

    Источник: ФК «Ювентус»

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    16.07.2018 22:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +86

      zidane 2006 17 июля 2018, 21:08

      Юве молодцы. Они только за счет футболок уже за год его окупят. А то и раньше..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 17 июля 2018, 07:32

      Неожиданный переход,думал что он до конца карьеры будет играть в Реале

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +567

      LAY394 17 июля 2018, 00:25

      не как гном сидит и боится вылезти из норы

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 17 июля 2018, 00:02

      Надеюсь утром проснусь и он будет как и прежде в Реале ......

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      slender 17 июля 2018, 00:02

      как тяжело это наблюдать!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      ARSEN923 16 июля 2018, 23:52

      Ну почему Ювентус

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 16 июля 2018, 23:39

      уверен он закончит карьеру в ПСЖ

      0
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 16 июля 2018, 23:38

      кубок им невидать

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 16 июля 2018, 23:05

      Еще лет 5 моя Рома будет второй - третьей, это уже классика)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 июля 2018, 23:03

      Интересный канделябр...Будем посмотреть.

      2
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