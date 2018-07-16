«Ювентус» представил Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сегодня прошел медобследование в клубе и провел пресс-конференцию.

Контракт Роналду рассчитан на четыре года, сумма трансфера составила 112 миллионов евро.

В первый день онлайн-продаж футболок Роналду «Ювентус» реализовал 520 тысяч экземпляров на 55 миллионов