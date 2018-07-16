«Ювентус» представил Роналду

Юве молодцы. Они только за счет футболок уже за год его окупят. А то и раньше..
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сегодня прошел медобследование в клубе и провел пресс-конференцию.
Контракт Роналду рассчитан на четыре года, сумма трансфера составила 112 миллионов евро.
В первый день онлайн-продаж футболок Роналду «Ювентус» реализовал 520 тысяч экземпляров на 55 миллионов
@Cristiano. #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/kCuZGcidjt— JuventusFC (@juventusfc) 16 июля 2018 г.
EU ESTOU AQUI. @Cristiano is here. #CR7JUVE pic.twitter.com/jd5ueR8bTk— JuventusFC (@juventusfc) 16 июля 2018 г.