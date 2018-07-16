Вице-президент «Монако»: «Вопрос по Головину может решиться уже сегодня. Мы не можем долго ждать»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев подтвердил, что клуб направил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина.

«Мы сделали ЦСКА предложение по Головину. Сумму трансфера я озвучить не могу, но она очень достойная. Срок контракта? Стандартный – пять лет.

Считаю, в данной ситуации переход в «Монако» – самый правильный вариант для Головина. Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги очень рискованно. Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе.

Все должно решиться в ближайшие дни. Наверное, даже сегодня. Поймите, мы не можем долго ждать. Если сделка не удастся, перейдем к следующей кандидатуре», – сказал Васильев.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Челси», «Ювентуса», «Арсенала» и «Барселоны».