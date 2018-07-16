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  • Вице-президент «Монако»: «Вопрос по Головину может решиться уже сегодня. Мы не можем долго ждать»

Вице-президент «Монако»: «Вопрос по Головину может решиться уже сегодня. Мы не можем долго ждать»

16 июля 2018, 14:07
15

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев подтвердил, что клуб направил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина.

«Мы сделали ЦСКА предложение по Головину. Сумму трансфера я озвучить не могу, но она очень достойная. Срок контракта? Стандартный – пять лет.

Считаю, в данной ситуации переход в «Монако» – самый правильный вариант для Головина. Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги очень рискованно. Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе.

Все должно решиться в ближайшие дни. Наверное, даже сегодня. Поймите, мы не можем долго ждать. Если сделка не удастся, перейдем к следующей кандидатуре», – сказал Васильев.

Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Челси», «Ювентуса», «Арсенала» и «Барселоны».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако ЦСКА Головин Александр
Комментарии (15)
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Stavropolets
1531739693
Санта Барбара понеслась
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Tsigan
1531739873
Вот в Монако я верю!!! А то что там про Юве Челси и прочие говорят там вряд ли.
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zigbert
1531740836
Что то подсказывает что Монако добьется своего.
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FanatSerj
1531741856
Для старта зарубежной карьеры очень даже годный вариант, опять же ЛЧ будет.
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Shak71
1531742235
Саня, езжай не задумываясь, а то как Дзага на карандаше до пенсии просидишь!
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A-Den
1531742295
Достойный вариант, да только вряд ли он в центре сильнее Тилеманса, слева - Кейта, а справа - Рони Лопеша. Но надеемся затащит.
Ответить
CSKA471
1531742648
Надо соглашаться!!!Монако сделает из него достойного игрока, а потом можно и на Альбион, года через 2-3
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Магомед898989
1531743767
надо соглашаться
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WhiteEgon
1531747071
Я считаю, что Монако самый подходящий вариант для Головина. В Ювентусе не факт, что в основе будет играть, в Челси - почти наверняка поедет в аренду к Слуцкому, а Монако заточен на воспитании и впоследствии продаже игроков (Мбаппе, Марсьял и т.д.) + клуб регулярно играет в ЛЧ. Если Головин перейдет в Монако, то через год-два у него будет возможность оказаться в топ-клубе в ранге звезды, принеся в казну Монако несколько десятков мультов евриков.
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OfaZavr
1531756325
считаю это очень оптимальный и достойный вариант, Александру и ЦСКА стоит соглашаться, они очень хорошо умеют работать с молодыми и талантливыми игроками, добиваются их прогресса. да и конкуренцию там выиграть проще чем в большом топ-клубе с огромными задачами.
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