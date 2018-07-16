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    Вице-президент «Монако»: «Вопрос по Головину может решиться уже сегодня. Мы не можем долго ждать»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев подтвердил, что клуб направил предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина.

    «Мы сделали ЦСКА предложение по Головину. Сумму трансфера я озвучить не могу, но она очень достойная. Срок контракта? Стандартный – пять лет.

    Считаю, в данной ситуации переход в «Монако» – самый правильный вариант для Головина. Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги очень рискованно. Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе.

    Все должно решиться в ближайшие дни. Наверное, даже сегодня. Поймите, мы не можем долго ждать. Если сделка не удастся, перейдем к следующей кандидатуре», – сказал Васильев.

    Ранее сообщалось об интересе к Головину со стороны «Челси», «Ювентуса», «Арсенала» и «Барселоны».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.07.2018 14:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 16 июля 2018, 18:54

      Если ЕГ устроит, то перейдёт

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 18:52

      считаю это очень оптимальный и достойный вариант, Александру и ЦСКА стоит соглашаться, они очень хорошо умеют работать с молодыми и талантливыми игроками, добиваются их прогресса. да и конкуренцию там выиграть проще чем в большом топ-клубе с огромными задачами.

      4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 июля 2018, 16:53

      А что думать? Если клуб не устроит сумма пусть сам как многие доплатит из своего кармана и едет. Для него тут все плюсы - хозяева русские, игра в Лиге Чемпионов и в престижном чемпионате, много других молодых игроков рядом в команде и Фалькао как наставник, и на минуточку Монако тоже гранд еврофутбола и сейчас восстанавливает своё имя в европеском табеле о рангах. И другой молодёжи много где есть интересной, так что ему точно самому надо проситься в Монако.

      2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 16 июля 2018, 16:17

      Я считаю, что Монако самый подходящий вариант для Головина. В Ювентусе не факт, что в основе будет играть, в Челси - почти наверняка поедет в аренду к Слуцкому, а Монако заточен на воспитании и впоследствии продаже игроков (Мбаппе, Марсьял и т.д.) + клуб регулярно играет в ЛЧ.
      Если Головин перейдет в Монако, то через год-два у него будет возможность оказаться в топ-клубе в ранге звезды, принеся в казну Монако несколько десятков мультов евриков.

      5
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      Рейтинг: +592

      spaike > WhiteEgon 16 июля 2018, 18:21

      Не факт что Головин будет играть и в Монако(на этих позициях есть сильные игроки, такие как Тиллеманс, Моутиньо, Траоре, Кейта, Лопеш, Геззаль), но шанс пробится в основу больше чем в тех же Юве и Челси.

      2
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      Рейтинг: +35

      Магомед898989 16 июля 2018, 15:22

      надо соглашаться

      7
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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 16 июля 2018, 15:04

      Надо соглашаться!!!Монако сделает из него достойного игрока, а потом можно и на Альбион, года через 2-3

      8
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 июля 2018, 15:01

      Предложение в районе 30 миллионов

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      A-Den 16 июля 2018, 14:58

      Достойный вариант, да только вряд ли он в центре сильнее Тилеманса, слева - Кейта, а справа - Рони Лопеша. Но надеемся затащит.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Shak71 16 июля 2018, 14:57

      Саня, езжай не задумываясь, а то как Дзага на карандаше до пенсии просидишь!

      5
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 16 июля 2018, 14:50

      Для старта зарубежной карьеры очень даже годный вариант, опять же ЛЧ будет.

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