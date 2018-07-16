На эмблеме сборной Франции появилась вторая чемпионская звезда

Накануне состоялся финальный матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. Игра завершилась со счетом 4:2.

Благодаря этой победе французы во второй раз в своей истории стали чемпионами мира. Теперь на эмблеме Французской федерации футбола будет изображено две звезды, символизируя данный успех.

Эмблема федерации футбола страны используется и на форме сборной Франции. На ней изображен галльский петух.

После завершения финального матча чемпионата мира-2018 обновленную эмблему с двумя звездами высветили на Триумфальной арке в Париже.