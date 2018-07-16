На эмблеме сборной Франции появилась вторая чемпионская звезда

Накануне состоялся финальный матч чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. Игра завершилась со счетом 4:2.
Благодаря этой победе французы во второй раз в своей истории стали чемпионами мира. Теперь на эмблеме Французской федерации футбола будет изображено две звезды, символизируя данный успех.
Эмблема федерации футбола страны используется и на форме сборной Франции. На ней изображен галльский петух.
После завершения финального матча чемпионата мира-2018 обновленную эмблему с двумя звездами высветили на Триумфальной арке в Париже.
#CDM2018 Revivez l'animation célébrant la deuxième étoile des Bleus sur l'Arc de Triomphe pic.twitter.com/WisrKWKG3I— BFMTV (@BFMTV) 15 июля 2018 г.