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  • Олич: «Судья смотрел повтор 10 раз, а в конце решил: «Окей, Франция большая, пусть пенальти будет»

Олич: «Судья смотрел повтор 10 раз, а в конце решил: «Окей, Франция большая, пусть пенальти будет»

16 июля 2018, 08:32
25

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич считает, что назначенный пенальти в ворота его команды стал ключевым моментом финального матча чемпионата мира-2018 с Францией.

Главный судья встречи аргентинец Нестор Питана принял решение о назначении 11-метрового удара после просмотра видеопотвора.

«Французы нанесли 2 удара – забили 2 гола. Несколько раз смотрел эпизод с пенальти и не могу поверить, что в финале такой пенальти поставили. Не понимаю, почему…

Игрок прыгает, его рука в естественном положении, он не мог на это реагировать. Это плохо для финала, такие ошибки. Я видел, как арбитр просматривал эпизод и думал: «Есть? Нет? Есть? Нет?». Он смотрел 10 раз, а в конце, видимо, решил: «Окей, Франция большая, пусть будет». Это ключевой момент игры, решающий.

После матча многие тренеры звонили, в том числе из Германии. Все они говорили, что пенальти не было. Очень обидно, что это произошло в финале.

При этом должен поздравить Францию и Россию. Сказал президенту Путину, что это время в России со сборной было лучшим для меня после завершения карьеры. Это лучший чемпионат мира для меня. Россия, спасибо», – сказал Олич.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Это было красивейшее награждение. Из-за дождя

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Хорватия Франция Олич Ивица Путин Владимир Питана Нестор
Комментарии (25)
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Всем привет, я тут время
1531719628
Так то был пенальти ив эпизоде с Видой в конце второго тайма...
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Garrincha58
1531719638
если уже с VAR не могут определиться был пеналь или нет тогда зачем это все нужно сидят в кабинке пять человек и трое в поле да еще резервный и толку ноль я тоже считаю специально Перишич рукой не играл значит пенальти не было
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АртурZaСМ
1531719996
Да задолбали ныть. Теперь каждый член команды будет ныть. Пеналь 100%ный видно же , что Перишич специально преграждает путь мячу. Руку дернул в сторону полета мяча, какие сомнения на счет пенальти?
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mihail200606
1531720714
Че ты ноешь.. Франция лучше была..
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СашкаГуров
1531722437
был
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Полная Канистра
1531722874
да ладно вам и так выше головы прыгнули 2 место тоже престижно был не был этот пеналь да плюньте
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+50/-50
1531723709
Пенка была, равно как и автогол "супер Марио". Очевидные факты и трудно здесь спорить.
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SPACE TRUCKIN
1531724335
попал мяч в руку - хорват не играл специально...но мяч траекторию изменил...был пенальти...
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zigbert
1531725037
Основания для пенальти у судьи были.
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OfaZavr
1531727472
конечно у проигравших своя правда, но все равно стоит признать мяч попал в руку. конечно не 100% пенальти но как говориться на усмотрение судьи.
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