Олич: «Судья смотрел повтор 10 раз, а в конце решил: «Окей, Франция большая, пусть пенальти будет»

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич считает, что назначенный пенальти в ворота его команды стал ключевым моментом финального матча чемпионата мира-2018 с Францией.

Главный судья встречи аргентинец Нестор Питана принял решение о назначении 11-метрового удара после просмотра видеопотвора.

«Французы нанесли 2 удара – забили 2 гола. Несколько раз смотрел эпизод с пенальти и не могу поверить, что в финале такой пенальти поставили. Не понимаю, почему…

Игрок прыгает, его рука в естественном положении, он не мог на это реагировать. Это плохо для финала, такие ошибки. Я видел, как арбитр просматривал эпизод и думал: «Есть? Нет? Есть? Нет?». Он смотрел 10 раз, а в конце, видимо, решил: «Окей, Франция большая, пусть будет». Это ключевой момент игры, решающий.

После матча многие тренеры звонили, в том числе из Германии. Все они говорили, что пенальти не было. Очень обидно, что это произошло в финале.

При этом должен поздравить Францию и Россию. Сказал президенту Путину, что это время в России со сборной было лучшим для меня после завершения карьеры. Это лучший чемпионат мира для меня. Россия, спасибо», – сказал Олич.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

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