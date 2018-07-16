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    Олич: «Судья смотрел повтор 10 раз, а в конце решил: «Окей, Франция большая, пусть пенальти будет»

    Тренер сборной Хорватии Ивица Олич считает, что назначенный пенальти в ворота его команды стал ключевым моментом финального матча чемпионата мира-2018 с Францией.

    Главный судья встречи аргентинец Нестор Питана принял решение о назначении 11-метрового удара после просмотра видеопотвора.

    «Французы нанесли 2 удара – забили 2 гола. Несколько раз смотрел эпизод с пенальти и не могу поверить, что в финале такой пенальти поставили. Не понимаю, почему…

    Игрок прыгает, его рука в естественном положении, он не мог на это реагировать. Это плохо для финала, такие ошибки. Я видел, как арбитр просматривал эпизод и думал: «Есть? Нет? Есть? Нет?». Он смотрел 10 раз, а в конце, видимо, решил: «Окей, Франция большая, пусть будет». Это ключевой момент игры, решающий.

    После матча многие тренеры звонили, в том числе из Германии. Все они говорили, что пенальти не было. Очень обидно, что это произошло в финале.

    При этом должен поздравить Францию и Россию. Сказал президенту Путину, что это время в России со сборной было лучшим для меня после завершения карьеры. Это лучший чемпионат мира для меня. Россия, спасибо», – сказал Олич.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

    Это было красивейшее награждение. Из-за дождя

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.07.2018 08:32
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +40

      Leo the Streamer 16 июля 2018, 16:37

      Подобные заявления подмывают репутацию судей. Пора ФИФА вводить санкции против подобных высказываний.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 16 июля 2018, 13:59

      Французы заслужили

      0
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      Рейтинг: +26

      zlatan24 16 июля 2018, 13:08

      Такие пенальти нельзя ставить, это было попадание мяча в руку, а не игра рукой в мяч

      2
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      ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 > zlatan24 16 июля 2018, 13:52

      Сам понял, что написал:)?

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 16 июля 2018, 12:33

      Мне кажется, если бы судья не поставил пенальти, вопросов к нему было бы больше, чем сейчас. Такая вот профессия...

      2
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      Рейтинг: +39

      antonson10 16 июля 2018, 12:31

      показалось что прямо движение рукой было к мячу, Перишич среагировал на него, этим и руководствовался судья и пенальти верный, по-моему.

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 июля 2018, 11:48

      Даже на током уровне есть договорёности))

      -1
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      Рейтинг: +709

      VAD07 > Жёлто-синий 16 июля 2018, 13:54

      На тОком уровне учат орфографию!

      1
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 16 июля 2018, 11:01

      Конечно,сколько людей-столько мнений.На мой взгляд,можно было не ставить пенальти.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 10:51

      конечно у проигравших своя правда, но все равно стоит признать мяч попал в руку. конечно не 100% пенальти но как говориться на усмотрение судьи.

      6
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 июля 2018, 10:39

      ну ведь был же пенальти

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 16 июля 2018, 10:16

      Ну вот насколько у людей совести нет, что позволяют на полном серьезе себе такие заявления? КАКАЯ НАХ...Р РАЗНИЦА, финал это или не финал. Мяч попадает в руку. Руку, которая на прижата к телу, а как крыло мельницы находится не в одном десятке сантиметров от корпуса. Руку, от которой он вместо того, чтобы лететь дальше в штрафную, ПОЛНОСТЬЮ меняет свое направление и уходит на угловой.
      ЧИСТЕЙШИЙ пенальти! Совершенно бесспорный! И они еще что-то говорят про судью. П...ц просто

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