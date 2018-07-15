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    Ромащенко: «Готов был встать на колени перед Игнашевичем. Но до этого не дошло. Мы просто обнялись»

    Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о работе на чемпионате мира-2018 с 39-летним защитником ЦСКА Сергеем Игнашевичем.

    – Правда ли, что Игнашевич в раздевалке после Хорватии подошел к Черчесову, обнял его и сказал: «Спасибо, что вы дали мне шанс так закончить карьеру»?

    – Как правило, я в раздевалку в первые минуты не захожу – ни после первого тайма, ни после матча. Поэтому, если такие слова Сергея были произнесены, то до того, как я туда вернулся. Со своей же стороны скажу, что подобные слова Игнашевич сказал и мне. Для меня это было неожиданно, и эмоции еще были сильными. Я со многими футболистами работал, знаю игроков многих поколений. И ответил ему так: «Сергей, раньше мы с тобой были знакомы только заочно, вместе не работали. Но то, что увидел, меня поразило и восхитило. Снимаю шляпу перед тобой и даже готов встать на колени». До этого, правда, не дошло. Мы просто обнялись.

    – Что вас больше всего поразило и восхитило?

    – Самоподготовка. То, что это профессионал высшей категории, мы знали. Но как человек готовится к каждой тренировке… Восстановление, работа в фитнес-зале перед каждым занятием, питание. На самих тренировках, причем на очень непростых, во время сбора в Австрии, Игнашевич бегал наравне с молодыми ребятами. Однажды была возможность чуть-чуть пораньше его освободить, чем других – буквально на семь минут. После полутора часа нагрузок. Но Сергей удивился и сказал: «Хочу дальше продолжать!»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2018 16:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 21:35

      На ЧМ Игнашевич раскрыл свой потенциал.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июля 2018, 18:58

      то что Игнашевич супер профессионал понятно давно, но на этом ЧМ удивил и очень порадовал. молодец!

      2
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 15 июля 2018, 17:23

      Ромащенко суть твоя ясна ! сначала на колени а потом через какое то время предашь его ! как с Кончельскисом ( то боготворил а потом типа настал 2018 год Кончельскис не удел и он сразу стал никем !

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 15 июля 2018, 17:20

      Игнаш - лучший в истории России... Один из лучших в истории, включая СССР

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 16:28

      Так хочется,чтобы он еще в ЦСКА играющим тренером поработал,хоть на пять-десять минут выходил,для молодых какой бы стимул был,вот Кутя как прибавил...

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      Рейтинг: +3754

      Yev 15 июля 2018, 16:27

      Сергею отдельное спасибо! Команде и тренеру - молодцы и так держать!!!
      А эта история доказывает, что жизнь намного интереснее чем кино.

      1
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 15 июля 2018, 16:23

      Мы все снимаем шляпу перед Игнашевичем.+++

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