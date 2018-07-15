Ромащенко: «Готов был встать на колени перед Игнашевичем. Но до этого не дошло. Мы просто обнялись»

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о работе на чемпионате мира-2018 с 39-летним защитником ЦСКА Сергеем Игнашевичем.

– Правда ли, что Игнашевич в раздевалке после Хорватии подошел к Черчесову, обнял его и сказал: «Спасибо, что вы дали мне шанс так закончить карьеру»?

– Как правило, я в раздевалку в первые минуты не захожу – ни после первого тайма, ни после матча. Поэтому, если такие слова Сергея были произнесены, то до того, как я туда вернулся. Со своей же стороны скажу, что подобные слова Игнашевич сказал и мне. Для меня это было неожиданно, и эмоции еще были сильными. Я со многими футболистами работал, знаю игроков многих поколений. И ответил ему так: «Сергей, раньше мы с тобой были знакомы только заочно, вместе не работали. Но то, что увидел, меня поразило и восхитило. Снимаю шляпу перед тобой и даже готов встать на колени». До этого, правда, не дошло. Мы просто обнялись.

– Что вас больше всего поразило и восхитило?

– Самоподготовка. То, что это профессионал высшей категории, мы знали. Но как человек готовится к каждой тренировке… Восстановление, работа в фитнес-зале перед каждым занятием, питание. На самих тренировках, причем на очень непростых, во время сбора в Австрии, Игнашевич бегал наравне с молодыми ребятами. Однажды была возможность чуть-чуть пораньше его освободить, чем других – буквально на семь минут. После полутора часа нагрузок. Но Сергей удивился и сказал: «Хочу дальше продолжать!»