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  • Ромащенко: «Готов был встать на колени перед Игнашевичем. Но до этого не дошло. Мы просто обнялись»

Ромащенко: «Готов был встать на колени перед Игнашевичем. Но до этого не дошло. Мы просто обнялись»

15 июля 2018, 16:15
7

Тренер сборной России Мирослав Ромащенко рассказал о работе на чемпионате мира-2018 с 39-летним защитником ЦСКА Сергеем Игнашевичем.

– Правда ли, что Игнашевич в раздевалке после Хорватии подошел к Черчесову, обнял его и сказал: «Спасибо, что вы дали мне шанс так закончить карьеру»?

– Как правило, я в раздевалку в первые минуты не захожу – ни после первого тайма, ни после матча. Поэтому, если такие слова Сергея были произнесены, то до того, как я туда вернулся. Со своей же стороны скажу, что подобные слова Игнашевич сказал и мне. Для меня это было неожиданно, и эмоции еще были сильными. Я со многими футболистами работал, знаю игроков многих поколений. И ответил ему так: «Сергей, раньше мы с тобой были знакомы только заочно, вместе не работали. Но то, что увидел, меня поразило и восхитило. Снимаю шляпу перед тобой и даже готов встать на колени». До этого, правда, не дошло. Мы просто обнялись.

– Что вас больше всего поразило и восхитило?

– Самоподготовка. То, что это профессионал высшей категории, мы знали. Но как человек готовится к каждой тренировке… Восстановление, работа в фитнес-зале перед каждым занятием, питание. На самих тренировках, причем на очень непростых, во время сбора в Австрии, Игнашевич бегал наравне с молодыми ребятами. Однажды была возможность чуть-чуть пораньше его освободить, чем других – буквально на семь минут. После полутора часа нагрузок. Но Сергей удивился и сказал: «Хочу дальше продолжать!»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Игнашевич Сергей Черчесов Станислав Ромащенко Мирослав
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1531661022
Мы все снимаем шляпу перед Игнашевичем.+++
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Yev
1531661260
Сергею отдельное спасибо! Команде и тренеру - молодцы и так держать!!! А эта история доказывает, что жизнь намного интереснее чем кино.
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KOLBIS
1531661283
Так хочется,чтобы он еще в ЦСКА играющим тренером поработал,хоть на пять-десять минут выходил,для молодых какой бы стимул был,вот Кутя как прибавил...
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каа
1531664454
Игнаш - лучший в истории России... Один из лучших в истории, включая СССР
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САДЫЧОК
1531664627
Ромащенко суть твоя ясна ! сначала на колени а потом через какое то время предашь его ! как с Кончельскисом ( то боготворил а потом типа настал 2018 год Кончельскис не удел и он сразу стал никем !
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OfaZavr
1531670310
то что Игнашевич супер профессионал понятно давно, но на этом ЧМ удивил и очень порадовал. молодец!
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zigbert
1531679723
На ЧМ Игнашевич раскрыл свой потенциал.
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