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    Инфантино: «Я люблю Россию!»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино на подведении итогов чемпионата мира-2018 признался, что любит нашу страну. Также швейцарец поделился ожиданиями от следующего турнира, который состоится в Катаре.

    «Уверен, что позитивную энергетику, которую мы видим здесь, в России, через четыре года мы увидим в Катаре. Я люблю Россию!

    Абсолютно уверен, что так же, как в Россию, мы влюбимся и в Катар. Мы уже в него влюбились, но через четыре года полюбим еще больше!» – сказал функционер.

    Финал текущего чемпионата начнется в 18:00 по Москве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2018 14:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 15 июля 2018, 21:17

      Интересно что он скажет после ЧМ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июля 2018, 18:52

      хочется верить что эта любовь после окончания ЧМ не исчезнет)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 июля 2018, 17:27

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 15 июля 2018, 16:10

      Инфантино-не приятный тип !

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик > САДЫЧОК 15 июля 2018, 17:48

      Почему-то глядя на него, сразу на ум приходят шедевральные "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова:
      "...Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза,этот уверенный взгляд видел он в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу". Любит Инфантино Россию. Но кое-что он любит больше всего на свете. Это деньги. Я так думаю...

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 15 июля 2018, 15:42

      Да, да, полюбите Катар, особенно когда каким-нить гомосекам отрубят бошки за поцелуй в общественном месте ) Или забьют камнями местную девушку, которая вступит в половую связь с не мусульманином ) Или пропишут удары плетью, если какой-нить муслим вздумает бухнуть ))) Или просто посадят за негативные высказывания об Исламе или об их короле )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июля 2018, 15:41

      Любвеобильный ты наш, то что увидел в России в Катаре днём с огнём не сыскать, только стены с обоями... Подобная популяризация футбола выйдет боком. А проведение ЧМ в ноябре-декабре скомкает еврокубки и национальные чемпионаты.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 15 июля 2018, 15:21

      А особенно ее денежки,рад бы остаться да не могу впереди Катар,там еще больше денюжек,добавил Джанни...

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 15 июля 2018, 15:17

      и эта о...уенна , братан))

      1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 15 июля 2018, 15:11

      а нам так вообще выбирать не приходится

      6
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 15 июля 2018, 14:59

      " И я здесь остаюсь" )))))

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