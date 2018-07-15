Инфантино: «Я люблю Россию!»

Президент ФИФА Джанни Инфантино на подведении итогов чемпионата мира-2018 признался, что любит нашу страну. Также швейцарец поделился ожиданиями от следующего турнира, который состоится в Катаре.

«Уверен, что позитивную энергетику, которую мы видим здесь, в России, через четыре года мы увидим в Катаре. Я люблю Россию!

Абсолютно уверен, что так же, как в Россию, мы влюбимся и в Катар. Мы уже в него влюбились, но через четыре года полюбим еще больше!» – сказал функционер.

Финал текущего чемпионата начнется в 18:00 по Москве.