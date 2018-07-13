Уткин – о Погба, отдающем честь: «Дзюгба»

Комментатор Василий Уткин высказал мнение о фотографии полузащитника сборной Франции Поля Погба, на которой он изображает воинское приветствие, приложив ладонь к виску.

Подобным жестом праздновал свои голы на чемпионате мира-2018 нападающий сборной России Артем Дзюба.

«Дзюгба», – написал Уткин на своей странице в инстаграме.

Французы вышли в финал ЧМ-2018. В воскресенье, 15 июля, в финале они сыграют с Хорватией. Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.