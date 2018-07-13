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    Уткин – о Погба, отдающем честь: «Дзюгба»

    Комментатор Василий Уткин высказал мнение о фотографии полузащитника сборной Франции Поля Погба, на которой он изображает воинское приветствие, приложив ладонь к виску.

    Подобным жестом праздновал свои голы на чемпионате мира-2018 нападающий сборной России Артем Дзюба.

    «Дзюгба», – написал Уткин на своей странице в инстаграме.

    Французы вышли в финал ЧМ-2018. В воскресенье, 15 июля, в финале они сыграют с Хорватией. Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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    Источник: Instagram

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    13.07.2018 14:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 13 июля 2018, 17:45

      Погба готов выступать за Россию, под козырек)) Натурализовать и записать в стан Черчесова)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert > VOLK83 14 июля 2018, 12:43

      Черчесов возьмет его на карандаш.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 15:02

      Уткосян лять...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 13 июля 2018, 14:20

      шо попало!

      2
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