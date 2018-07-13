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  • Помощник Черчесова: «Сборная России реально могла дойти до финала ЧМ-2018. Англичан мы бы просто разорвали»

Помощник Черчесова: «Сборная России реально могла дойти до финала ЧМ-2018. Англичан мы бы просто разорвали»

13 июля 2018, 14:08
33

Тренер сборной России по физподготовке Владимир Паников заявил, что не удовлетворен результатом национальной команды на чемпионате мира-2018.

По его словам помощника Станислава Черчесова, россиянам было по силам дойти до финала.

– Опустошение. Думаю, не отпустит, пока чемпионат не закончится. Вроде бы в 2008-м результат был примерно такой же: две победы в группе, крупное поражение, потом одна победа в плей-офф с дополнительным временем. Но там все прошло быстрее, плюс в полуфинале было тоже крупное поражение. Но тем не менее третье место. А здесь надо пройти еще один этап, и то это не медали. Но, по крайней мере, две попытки их завоевать, хоть и соперники очень серьезные. Реально могли дойти до финала! Англичанам пришлось бы намного сложнее, чем хорватам. Команда так побежала, такие силы появились. Второе и третье дыхание. Мы бы их просто разорвали!

– Такой успех для вас – сказка или результат четко проделанной работы?

– Сказка была бы, пройди мы еще дальше. А так... Где-то нам повезло, где-то наоборот. Но групповой турнир мы прошли очень уверенно. И мы целенаправленно готовились именно к нему. Если бы заявили до начала, что готовим себя на весь турнир, это было бы слишком самонадеянно. Особенно с учетом наших результатов на последних крупных турнирах. А дальше шли по плану. И огромное спасибо болельщикам, которые придавали дополнительные силы.

– В итоге задачу вы досрочно выполнили. Но что случилось в матче с Уругваем?

– Впервые столкнулись с таким моментом. Ты пытаешься себя возбудить, копировать первые два матча, но не получается. Причем это каждый может подтвердить. Даже выйди условно новых 11 игроков. Вроде бы задача выполнена, да еще второе место давало преимущество – матч в «Лужниках», лишний день отдыха. Хотя, забей Черышев, игра могла сложиться по-другому. Но вдесятером против таких технарей очень тяжело.

– Англия с Бельгией не скрывали своего отношения к очной игре, выставили по сути вторые составы.

– А мы играли на победу! Но я к тому, что есть спортивная психология. И для многих это было совершенно новое чувство. И это тоже станет опытом в психологическом плане. Только после матча с Уругваем опять началось это накопление сил. К матчу с Хорватией их стало намного больше. Эх, а уж дальше...

На ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Англия
Комментарии (33)
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Боцман59rus
1531480446
на хохлятских чиновников бычимся, а у самих дебилов - попой ешь.)))
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Project Бабангида
1531480487
я просто воочию вижу как ошмётки от Кейна по обочинам разбросаны
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panmon
1531480684
лучший матч был как раз с Хорватией. А про шансы - вылет от Испании имел выше шанс, так что нужно радоваться тому что имеем
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acer2003
1531481406
Призрак дурости,величия, и невежества всё ещё бродит в головах многих индивидов( Все видели и знают,как кто кого "рвал")))
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polt
1531482024
Вот такие говнюки тренируют нашу сборную. От того и полной отдачи нет, когда надо.
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ВетеR
1531482264
Богата земля российская,жополизами,лизоблюдами и дураками !((
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mihail200606
1531482967
Долго эта дебильная неадекватная эйфория будет продолжаться.. Да,есть успех,нужно радоваться, но как всегда начинаются перегибы...
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ivanthebest
1531483606
Я вот поражаюсь, сборная отыграла выше всяких похвал, с хорватами самую малость не свезло, а ниже находятся клоуны которые хаят игроков и тренерский штаб... Вы вообще бываете хоть за что-то благодарные в этой жизни???) А что по словам тренера, то я тоже был уверен что мы англичан пройдём в случае прохода хорватов, тем более на лужниках. Но, получилось по-другому...
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Asbjorn
1531487905
с Испанией по пенальти повезло,с Хорватией не повезло,о каком финале вообще можно говорить?да,выступили отлично(для уровня нашей сборной)но игры то не было
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OfaZavr
1531496274
ну прям размечтался, получилось как получилось, значит так и должно быть а не иначе, нужно радоваться тому что удалось достичь.
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