Помощник Черчесова: «Сборная России реально могла дойти до финала ЧМ-2018. Англичан мы бы просто разорвали»

Тренер сборной России по физподготовке Владимир Паников заявил, что не удовлетворен результатом национальной команды на чемпионате мира-2018.

По его словам помощника Станислава Черчесова, россиянам было по силам дойти до финала.

– Опустошение. Думаю, не отпустит, пока чемпионат не закончится. Вроде бы в 2008-м результат был примерно такой же: две победы в группе, крупное поражение, потом одна победа в плей-офф с дополнительным временем. Но там все прошло быстрее, плюс в полуфинале было тоже крупное поражение. Но тем не менее третье место. А здесь надо пройти еще один этап, и то это не медали. Но, по крайней мере, две попытки их завоевать, хоть и соперники очень серьезные. Реально могли дойти до финала! Англичанам пришлось бы намного сложнее, чем хорватам. Команда так побежала, такие силы появились. Второе и третье дыхание. Мы бы их просто разорвали!

– Такой успех для вас – сказка или результат четко проделанной работы?

– Сказка была бы, пройди мы еще дальше. А так... Где-то нам повезло, где-то наоборот. Но групповой турнир мы прошли очень уверенно. И мы целенаправленно готовились именно к нему. Если бы заявили до начала, что готовим себя на весь турнир, это было бы слишком самонадеянно. Особенно с учетом наших результатов на последних крупных турнирах. А дальше шли по плану. И огромное спасибо болельщикам, которые придавали дополнительные силы.

– В итоге задачу вы досрочно выполнили. Но что случилось в матче с Уругваем?

– Впервые столкнулись с таким моментом. Ты пытаешься себя возбудить, копировать первые два матча, но не получается. Причем это каждый может подтвердить. Даже выйди условно новых 11 игроков. Вроде бы задача выполнена, да еще второе место давало преимущество – матч в «Лужниках», лишний день отдыха. Хотя, забей Черышев, игра могла сложиться по-другому. Но вдесятером против таких технарей очень тяжело.

– Англия с Бельгией не скрывали своего отношения к очной игре, выставили по сути вторые составы.

– А мы играли на победу! Но я к тому, что есть спортивная психология. И для многих это было совершенно новое чувство. И это тоже станет опытом в психологическом плане. Только после матча с Уругваем опять началось это накопление сил. К матчу с Хорватией их стало намного больше. Эх, а уж дальше...

На ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).