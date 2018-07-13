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    Помощник Черчесова: «Сборная России реально могла дойти до финала ЧМ-2018. Англичан мы бы просто разорвали»

    Тренер сборной России по физподготовке Владимир Паников заявил, что не удовлетворен результатом национальной команды на чемпионате мира-2018.

    По его словам помощника Станислава Черчесова, россиянам было по силам дойти до финала.

    – Опустошение. Думаю, не отпустит, пока чемпионат не закончится. Вроде бы в 2008-м результат был примерно такой же: две победы в группе, крупное поражение, потом одна победа в плей-офф с дополнительным временем. Но там все прошло быстрее, плюс в полуфинале было тоже крупное поражение. Но тем не менее третье место. А здесь надо пройти еще один этап, и то это не медали. Но, по крайней мере, две попытки их завоевать, хоть и соперники очень серьезные. Реально могли дойти до финала! Англичанам пришлось бы намного сложнее, чем хорватам. Команда так побежала, такие силы появились. Второе и третье дыхание. Мы бы их просто разорвали!

    – Такой успех для вас – сказка или результат четко проделанной работы?

    – Сказка была бы, пройди мы еще дальше. А так... Где-то нам повезло, где-то наоборот. Но групповой турнир мы прошли очень уверенно. И мы целенаправленно готовились именно к нему. Если бы заявили до начала, что готовим себя на весь турнир, это было бы слишком самонадеянно. Особенно с учетом наших результатов на последних крупных турнирах. А дальше шли по плану. И огромное спасибо болельщикам, которые придавали дополнительные силы.

    – В итоге задачу вы досрочно выполнили. Но что случилось в матче с Уругваем?

    – Впервые столкнулись с таким моментом. Ты пытаешься себя возбудить, копировать первые два матча, но не получается. Причем это каждый может подтвердить. Даже выйди условно новых 11 игроков. Вроде бы задача выполнена, да еще второе место давало преимущество – матч в «Лужниках», лишний день отдыха. Хотя, забей Черышев, игра могла сложиться по-другому. Но вдесятером против таких технарей очень тяжело.

    – Англия с Бельгией не скрывали своего отношения к очной игре, выставили по сути вторые составы.

    – А мы играли на победу! Но я к тому, что есть спортивная психология. И для многих это было совершенно новое чувство. И это тоже станет опытом в психологическом плане. Только после матча с Уругваем опять началось это накопление сил. К матчу с Хорватией их стало намного больше. Эх, а уж дальше...

    На ЧМ-2018 Россия дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2018 14:08
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 12:41

      К чему теперь эти рассуждения -мы бы победили, мы бы разорвали, мы бы не оставили камня на камне. Отборочные игры к ЧЕ ,покажут силу нашей сборной.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 14 июля 2018, 10:17

      Объективно-с уровнем мастерства нашей сборной даже до полуфинала не пройти и то что смогли попасть в четвертьфинал-это прежде всего награда за старание самих наших игроков и фактор своего поля с огромной поддержкой трибун плюс немного везения с пенальти в одной восьмой! Вот когда сборная будет побеждать Испанию и Хорватию в плей офф с игры,тогда и будет попадать в финал!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2018, 18:37

      ну прям размечтался, получилось как получилось, значит так и должно быть а не иначе, нужно радоваться тому что удалось достичь.

      8
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 июля 2018, 16:18

      с Испанией по пенальти повезло,с Хорватией не повезло,о каком финале вообще можно говорить?да,выступили отлично(для уровня нашей сборной)но игры то не было

      10
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 июля 2018, 16:15

      Я считаю,что пролёт с пеналами-на совести тренеров.Опытный Сёмин(или Бердыев) быстро бы вкурил,что некоторых нельзя без намордника не только к точке,а и на игру выпускать.И не баловался бы на тренировке в рамке Дзюба, но вся команда лупила бы с точки всем трём киперам до полного удовлетворения.В послематчевых с хорватами явно прослеживалось, что страх ошибиться превосходит уверенность в своё мастерстве.Кто-то скажет: куй ли ты теперь умничаешь! Вон,Платини,Баджо,мазали! -Да ,мазали,потому что, не играли автобус, не тянули до пеналов, а мы были заточены на такой расклад.Вот и надо было до игры иметь пятёрку лучших,уверенных в себе пенальтистов,а не бродить среди уставших игроков с вопросом сквозь усы: Бить будешь?

      3
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 13 июля 2018, 15:47

      Приятно сознавать,что любимая российская команда - Чемпион Мира!
      И путь к званию был нелегок!
      Соблазнов много ,а расслабляться - нуу никак....
      Ни с шейхами,ни с фараонами,и только с уругвайцами позволили чуть-чуть перекурить!
      И снова в бой - да какой!
      Испанцев -долой!
      Хорваты за счет Синебрюхова Феодосия
      пытались,но враг не прошел......
      Дальше были англии ,франции - пустое....
      Мы - Чемпионы Мира!

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      Рейтинг: +271

      artem 81 13 июля 2018, 15:37

      Может хорошо что с Англией не вышли, опозорились бы как с Уругваем. С Хорватами повезло что гол забили, я не помню чтобы Черышев такие ложил, и поэтому хоть в серии отскочили. А по сути то игры не было. Все еще впереди, тренируйтесь ребята, но тренера нашего надо, русского. Дзюба крассава!)

      4
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 13 июля 2018, 15:25

      ....до чего же смешные люди! по ходу у них там у всех в голове заоблачный мусор!

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 июля 2018, 15:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я вот поражаюсь, сборная отыграла выше всяких похвал, с хорватами самую малость не свезло, а ниже находятся клоуны которые хаят игроков и тренерский штаб... Вы вообще бываете хоть за что-то благодарные в этой жизни???) А что по словам тренера, то я тоже был уверен что мы англичан пройдём в случае прохода хорватов, тем более на лужниках. Но, получилось по-другому...

      -4
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR > ivanthebest 13 июля 2018, 15:08

      Игры то и небыло,везде везло,а тут не обломилась)

      11
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > ivanthebest 13 июля 2018, 15:29

      у каждого есть своё мнение!...а штаб наш слабый!да и не мог он быть сильным !...невероятная самоотдача игроков сделала тот результат ..но не надо забывать и стечение обстоятельств !....а если хочешь лобызания смотри зомбоящик ! и прыгай от радости !

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > ВетеR 13 июля 2018, 15:35

      а у кого по-твоему мнению была игра? Пожалуй у бразильцев, но они уже дома, Бельгия показывала игру только с откровенно слабыми командами. Все играют по результату, Франция играет скучно, но очень солидно и по делу, также как в целом и Хорватия. И те и те выдали по одному фееричному матчу, к слову против Аргентины) О какой игре ты говоришь? Чтобы все писались кипятком? Так такого в плей-офф бывает от силы 2-3 матча на все стадии...

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      Рейтинг: +12191

      ВетеR > ivanthebest 13 июля 2018, 17:22

      Откровенно слабые соперники у Бельгии,Вы в своём уме ))

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > ivanthebest 13 июля 2018, 19:02

      Минус за клоуна !(

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 13 июля 2018, 15:06

      надо на допинг проверить тренерский штаб. Хотя может и просто злоупотребляют...)))

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