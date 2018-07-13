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    Эмери: «Информация от Венгера была бы очень полезна, но лучше сделать собственные выводы»

    Новый главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери готов встретиться с бывшим тренером команды Арсеном Венгером, но выводы о составе он сделает на основе личного знакомства с каждым футболистом.

    «Информация от Венгера была бы очень полезна, но всегда лучше сделать свои собственные выводы, лично познакомившись с игроками.

    Мы общались с Арсеном на ежегодной встрече тренеров. Уверен, что скоро мы встретимся снова.

    Возможно, такая встреча произойдет на следующей неделе или в следующем месяце», – сказал Эмери.

    Венгер работал в «Арсенале» с 1996 по 2018 год.

    Источник: FourFourTwo

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    13.07.2018 10:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 11:07

      А Васька слушает,да ест...

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