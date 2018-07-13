Эмери: «Информация от Венгера была бы очень полезна, но лучше сделать собственные выводы»

Новый главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери готов встретиться с бывшим тренером команды Арсеном Венгером, но выводы о составе он сделает на основе личного знакомства с каждым футболистом.

«Информация от Венгера была бы очень полезна, но всегда лучше сделать свои собственные выводы, лично познакомившись с игроками.

Мы общались с Арсеном на ежегодной встрече тренеров. Уверен, что скоро мы встретимся снова.

Возможно, такая встреча произойдет на следующей неделе или в следующем месяце», – сказал Эмери.

Венгер работал в «Арсенале» с 1996 по 2018 год.