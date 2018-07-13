Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Фулхэм» составит конкуренцию «Вулверхэмптону» в борьбе за Зинченко

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко этим летом покинет клуб.

    Ранее сообщалось, что он близок к переходу в «Вулверхэмптон», а сумма трансфера оценивается в рекордную для клуба цифру – 16 миллионов фунтов стерлингов. Конкуренцию в борьбе за украинца составит «Фулхэм».

    Лондонский клуб пойдет на повышение данной суммы. Руководство «Фулхэма» разрешит выбрать Зинченко ту позицию на поле, которую он сам хотел бы занимать.

    «Манчестер Сити» предлагает 21-летнего украинца на рынке по причине того, что был приобретен полузащитник «Лестера» Рияд Марез.

    В прошлом сезоне Зинченко провел восемь матчей в английской Премьер-лиге за «Сити», не отметившись в них результативными действиями.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2018 10:05
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 11:27

      Неплохая стоимость.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 июля 2018, 15:24

      Вот это интересно. И клубы с амбициями, и сумма трансфера приличная, а парню игровая практика нужна.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11