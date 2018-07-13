«Фулхэм» составит конкуренцию «Вулверхэмптону» в борьбе за Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко этим летом покинет клуб.

Ранее сообщалось, что он близок к переходу в «Вулверхэмптон», а сумма трансфера оценивается в рекордную для клуба цифру – 16 миллионов фунтов стерлингов. Конкуренцию в борьбе за украинца составит «Фулхэм».

Лондонский клуб пойдет на повышение данной суммы. Руководство «Фулхэма» разрешит выбрать Зинченко ту позицию на поле, которую он сам хотел бы занимать.

«Манчестер Сити» предлагает 21-летнего украинца на рынке по причине того, что был приобретен полузащитник «Лестера» Рияд Марез.

В прошлом сезоне Зинченко провел восемь матчей в английской Премьер-лиге за «Сити», не отметившись в них результативными действиями.